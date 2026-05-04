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Lunes, 4 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
CALENDARIO

Confirmaron otro feriado en mayo y habrá un nuevo "finde" largo: ¿A quiénes beneficia?

Varios grupos de trabajadores bonaerenses contarán con un nuevo descanso de tres días gracias a un feriado local que involucra a distintas localidades.

SGorostiaga

Luego del descanso extendido por el Día del Trabajador, millones de argentinos volvieron a mirar el calendario oficial en busca de la próxima pausa. En un contexto donde cada fin de semana largo se convierte en una oportunidad para el turismo interno, la noticia de un nuevo asueto generó expectativa.

Aunque no se trata de un feriado nacional, sí alcanza a un número significativo de bonaerenses. La medida responde a celebraciones locales y patronales, una tradición histórica en muchos distritos de la provincia que, año tras año, habilita jornadas no laborables para la administración pública.

Quiénes contarán con un nuevo feriado

El próximo viernes 8 de mayo habrá asueto administrativo en varios puntos de la provincia de Buenos Aires. Entre los distritos alcanzados se encuentran Luján, el Partido de la Costa y Tordillo, que celebran sus fiestas patronales.

La lista se amplía a distintas localidades del interior bonaerense, como Coronel Granada (General Pinto), Fortín Acha (Leandro Alem), Piedritas (General Villegas), Rancagua (Pergamino), Tres Lomas, Nicanor Olivera (La Dulce), Morea (9 de Julio), La Dulce (Necochea) y Martínez de Hoz (Lincoln).

Quiénes contarán con un nuevo feriadoEl próximo viernes 8 de mayo habrá asueto administrativo en varios puntos de la provincia de Buenos Aires. Entre los distritos alcanzados se encuentran Luján, el Partido de la Costa y Tordillo, que celebran sus fiestas patronales.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});La lista se amplía a distintas localidades del interior bonaerense, como Coronel Granada (General Pinto), Fortín Acha (Leandro Alem), Piedritas (General Villegas), Rancagua (Pergamino), Tres Lomas, Nicanor Olivera (La Dulce), Morea (9 de Julio), La Dulce (Necochea) y Martínez de Hoz (Lincoln).Varias localidades tendrán un asueto administrativo para el viernes 8.
Varias localidades tendrán un asueto administrativo para el viernes 8.

En todos estos casos, el asueto impacta principalmente en empleados públicos y trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires, quienes estarán exentos de concurrir a sus puestos laborales durante esa jornada.

Este nuevo fin de semana largo funcionará como antesala de un feriado clave en el calendario argentino: el Día de la Revolución de Mayo, que este año caerá lunes y garantizará un descanso extendido en todo el país.

Cuáles son los feriados nacionales que restan en 2026

  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (trasladado).
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
  • Viernes 10 de julio: feriado con fines turísticos.
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable desde el 20/11).
  • Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.


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