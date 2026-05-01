Día del Trabajador: ¿Cómo funcionarán los servicios este viernes 1° de Mayo?

Este viernes se conmemora el feriado por el Día del Trabajador, y el Gobierno porteño difundió el cronograma de servicios públicos para la fecha, con modificaciones en la atención sanitaria, transporte y dependencias administrativas.

El cronograma responde al esquema habitual de feriados, con prioridad en la cobertura de servicios esenciales y la suspensión de actividades administrativas y culturales.

En materia de salud, los hospitales porteños mantendrán activas las guardias y áreas críticas durante las 24 horas. Sin embargo, los consultorios externos, vacunatorios, CeSACs y Centros de Diagnóstico permanecerán cerrados.

Las escuelas no tendrán actividad, mientras que la administración pública (incluidas la AGIP, la Dirección General de Rentas y las sedes comunales) tampoco brindará atención.

Servicios esenciales y transporte

En tanto, la recolección de residuos funcionará con normalidad y el servicio de Subte de Buenos Aires y el Premetro operarán con horario de feriado, desde las 8 hasta el cierre, con frecuencias reducidas.

El sistema de Ecobici estará disponible con sus modalidades habituales, incluyendo pases intensivos, recreativos y turísticos. En cuanto al estacionamiento, estará permitido dejar el vehículo en avenidas y calles donde normalmente está prohibido en días hábiles de 7 a 21, y no regirá el estacionamiento medido.

No obstante, seguirán vigentes las restricciones en carriles exclusivos, ciclovías y zonas específicas señalizadas. Los peajes funcionarán normalmente, con esquema de hora pico de fin de semana: de 11 a 15 hacia Provincia y de 17 a 21 en sentido al Centro.

Trámites y dependencias

Por otra parte, el Registro Civil permanecerá cerrado, con una guardia mínima para defunciones entre las 8 y las 12. Tampoco habrá atención en la sede Roca para licencias de conducir, la pista de aprendizaje ni las plantas de Verificación Técnica Vehicular. La Dirección General de Infracciones no atenderá al público.

Seguridad y emergencias

Los servicios de seguridad y emergencia (Policía y Bomberos de la Ciudad, junto con las líneas 911 y 103) funcionarán con guardias activas durante toda la jornada.

Espacios públicos y cultura

Los principales espacios verdes y culturales estarán cerrados, incluidos el Jardín Botánico Carlos Thays, el Ecoparque de Buenos Aires y las reservas ecológicas de Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano.

También permanecerán sin actividad los museos, el Teatro Colón, la Usina del Arte y el Centro Cultural Recoleta, entre otros espacios culturales.

Por su parte, algunas bibliotecas públicas estarán abiertas, como Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y Casa de la Lectura y Escritura.



