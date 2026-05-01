El mensaje de Kicillof por el Día de Trabajador con críticas a la gestión de Milei: "No les vamos a dar la espalda"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntó contra las políticas de la gestión de Javier Milei y dejó un mensaje a los argentinos en el Día del Trabajador, conmemorado este 1° de mayo.

En ese marco, el mandatario bonaerense sostuvo que los "jóvenes que ya no pueden ni soñar con alquilar" y los "trabajadores despedidos", en tanto que aseguró que no les va "a dar la espalda" frente a la actual situación.

"A los comerciantes y empresarios pyme; a los jóvenes que ya no pueden ni soñar con alquilar; a los trabajadores despedidos y a los que se esfuerzan todos los días para salir adelante en esta Argentina desigual donde ganan unos pocos mientras la enorme mayoría la pasa cada vez peor", apuntó el gobernador.

Y continuó: "A todos ellos quiero decirles que no les vamos a dar la espalda y, aunque quieran convencernos de que no hay alternativa, vamos a construir ese futuro posible en el que nuestro pueblo trabajador pueda vivir mejor".

Críticas por ajustes

Sobre esta línea, el pasado miércoles Kicillof dijo tras una reunión con intendentes que "el Gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles".

"Si la Argentina hoy no está incendiada, es pura y exclusivamente por el inmenso trabajo de contención y acompañamiento que realizan los intendentes e intendentas en cada uno de sus distritos", resaltó el mandatario provincial.