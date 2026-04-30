¡Agendá! Luego del feriado del 1° de mayo, ¿cuándo es el próximo descanso con "finde" largo?
El calendario de mayo guarda otra pausa ideal para cortar la rutina y organizar una escapada o unos días de descanso.
Mayo se presenta como uno de los meses más favorables del año para hacer una pausa en la rutina laboral. Con varios feriados distribuidos a lo largo de sus semanas, el calendario ofrece distintas oportunidades para descansar, viajar o simplemente bajar el ritmo diario.
Tras el feriado del 1 de mayo, que da inicio al mes con una jornada de descanso, el cronograma continúa con semanas completas de actividad. Sin embargo, el esquema de días no laborables vuelve a ofrecer una nueva pausa antes de que termine el mes.
¿Cuál es el feriado que le sigue al 1 de mayo?
Luego del 1º de mayo, el calendario indica que las siguientes tres semanas serán completas, sin interrupciones. No obstante, antes de que finalice el mes habrá una nueva oportunidad de descanso extendido.
El próximo feriado en el cronograma oficial será el Día de la Revolución de Mayo, que se conmemora el 25 de mayo. Esta fecha recuerda los acontecimientos de 1810, cuando se produjo la destitución del virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros y la conformación de la Primera Junta, un hecho clave en el camino hacia la independencia argentina.
En 2026, este feriado caerá lunes, lo que generará automáticamente una semana corta y un nuevo fin de semana largo de tres días consecutivos. Al tratarse de un feriado nacional inamovible, no será trasladado, por lo que se mantiene fijo en esa fecha dentro del calendario.
Qué feriados nacionales quedan en 2026
Después de estos descansos, el calendario nacional aún contempla varias fechas relevantes a lo largo del año.
Feriados inamovibles:
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables:
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables:
- Viernes 10 de julio
- Lunes 7 de diciembre