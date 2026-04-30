Mayo "recargado" con dos feriados y dos "findes" largos: ¿Cuáles serán los días libres?

El calendario de mayo trae una buena noticia para los trabajadores argentinos: a lo largo del mes habrá dos feriados nacionales que darán lugar a dos fines de semana largos.

Estas fechas permitirán contar con jornadas extendidas de descanso, ideales tanto para quienes buscan desconectar de la rutina como para quienes planean realizar viajes cortos.

Se trata de dos asuetos a nivel nacional que alcanzan a la mayoría de los empleados del país. La particularidad de este año es que ambos feriados se ubican de manera tal que se combinan con el fin de semana, generando períodos de tres días consecutivos sin actividad laboral para muchos sectores.

¿Cuáles son los feriados y fines de semana largos de mayo?

El primero de estos descansos llegará el viernes 1 de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajador. Esta fecha recuerda la lucha histórica de los trabajadores por mejores condiciones laborales y tiene su origen en 1886, cuando miles de obreros iniciaron huelgas para reclamar la jornada laboral de ocho horas. Aquellas protestas derivaron en episodios de represión, muertes y condenas a líderes sindicales, marcando un hito en la historia del movimiento obrero.

Al caer viernes, este feriado se unirá al fin de semana, generando un período de tres días consecutivos de descanso.

Tanto el feriado del 1 como el del 25 de mayo conformarán dos fines de semana largos.

Más adelante en el mes, el lunes 25 de mayo se celebrará el Día de la Revolución de Mayo, una fecha clave en la historia argentina que recuerda los acontecimientos de 1810, cuando se destituyó al virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros y se conformó la Primera Junta de gobierno. En este caso, al coincidir con un lunes, también dará lugar a otro fin de semana largo.

De esta manera, mayo contará con dos oportunidades claras para planificar actividades recreativas o viajes, en un contexto donde estos períodos suelen ser aprovechados para el descanso o el turismo interno.

Qué feriados quedan en 2026

Luego de estos dos fines de semana largos, el calendario nacional todavía incluye varias fechas relevantes a lo largo del año.

Feriados inamovibles:

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables:

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables:

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre



