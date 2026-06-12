Extienden el finde largo y habrá una semana laboral de tres días: ¿Cuándo es el nuevo feriado y a quiénes contempla?
Un grupo de trabajadores bonaerenses tendrá un finde de semana extra por la confirmación de asuetos locales.
Miles de bonaerenses disfrutarán de un sorpresivo feriado el martes 16 de junio, lo que transformará el próximo descanso nacional en un impresionante fin de semana largo de cuatro días.
Se trata de un asueto administrativo por festividades patronales y aniversarios fundacionales que beneficiará a varias localidades de la provincia de Buenos Aires.
Esta medida afectará principalmente a los empleados públicos estatales y a quienes cumplan funciones en las sucursales del Banco Provincia, quienes quedarán exentos de presentarse a trabajar.
¿Quiénes tienen feriado el martes 16 de junio?
Los ciudadanos de las localidades bonaerenses de General Madariaga; Pila; Coronel Charlone; Loma Verde; Cañada Seca; Carlos María Naón y Vedia contarán con un día extra de descanso por la celebración de las fiestas patronales.
Por su parte, el Balneario Parque Mar Chiquita también decretó el asueto para celebrar sus 87 años de historia, tras ser fundado el 16 de junio de 1939.
Calendario oficial: los feriados que quedan en 2026
Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado).
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
Viernes 10 de julio: Feriado con fines turísticos (Fin de semana largo).
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (Fin de semana largo).
Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (Fin de semana largo de 4 días).
Viernes 25 de diciembre: Navidad.