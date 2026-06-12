Cierran los bancos por 72 horas en toda la Argentina: por qué motivo y cuándo reabren

Los clientes de los bancos de todo el país deberán tener en cuenta un cambio importante en la atención durante los próximos días, ya que las sucursales permanecerán cerradas durante 72 horas consecutivas, sin atención al público ni operaciones por ventanilla.

El motivo está vinculado al inicio del fin de semana largo. Como es habitual, las entidades no abrirán sus puertas el sábado ni el domingo, pero en esta ocasión el cierre se extenderá al lunes 15, feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

La medida impacta especialmente en quienes necesiten realizar trámites presenciales al comienzo de la próxima semana. Para ellos, este viernes 12 de junio será la "última oportunidad" de acercarse a una sucursal bancaria antes del cierre por el "finde XL".

Aquellas personas que no lleguen durante esta jornada, deberán esperar hasta el martes 16, cuando se retomará la atención habitual.

Es importante remarcar que la interrupción de la actividad en las sucursales no implica que queden suspendidas todas las operaciones. Durante esos tres días seguirán disponibles distintos canales alternativos para realizar gestiones y movimientos de dinero.

Qué operaciones se pueden hacer mientras los bancos están cerrados

Aunque las sucursales no atiendan al público, la mayoría de las operaciones bancarias seguirán disponibles a través de canales digitales y cajeros automáticos. Quienes necesiten mover dinero, realizar pagos o retirar efectivo podrán hacerlo sin inconvenientes.

Home banking y aplicaciones bancarias

Desde el celular o la computadora será posible realizar distintas gestiones las 24 horas:

Enviar y recibir transferencias entre cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Pagar servicios, impuestos y tarjetas de crédito.

Constituir plazos fijos de manera online.

Dejar programadas operaciones de compra o venta de dólar MEP, que se ejecutarán cuando vuelva la actividad del mercado.





Por el feriado del lunes 15 de junio, bancos públicos y privados se mantendrán cerrados por tres días (Imagen ilustrativa).

Cajeros automáticos y retiro de efectivo

Los cajeros continuarán funcionando con normalidad para las operaciones habituales:

Extracción de dinero en efectivo.

Consulta de saldo y movimientos.

Cambio de clave.

Depósitos en las terminales habilitadas para esa función.

Además, quienes no encuentren efectivo en los cajeros podrán recurrir al sistema de extracción en comercios. Supermercados, farmacias y estaciones de servicio permiten retirar dinero al momento de realizar una compra con tarjeta de débito.

Pagos con tarjeta y QR

También seguirán habilitados los pagos con tarjeta de débito, crédito y las distintas billeteras virtuales. Herramientas como los códigos QR permiten abonar compras de manera habitual en comercios de todo el país, sin necesidad de acudir a una sucursal.

Pese a que los bancos estarán cerrados por 72 horas, los clientes podrán realizar operaciones online y retiro de efectivo por cajero (Imagen ilustrativa).

Las operaciones que no se podrán realizar en los bancos

A pesar de que muchas gestiones seguirán disponibles de manera digital, algunas operaciones quedarán completamente suspendidas hasta la reapertura de las sucursales. Entre ellas se encuentran:

Trámites y operaciones por ventanilla.

Extracción de grandes sumas de dinero que requieren autorización presencial.

Acceso a cajas de seguridad.

Operaciones vinculadas al mercado cambiario oficial y mayorista.

Quienes necesiten realizar alguna de estas gestiones deberán esperar hasta la vuelta de la atención bancaria, a partir del martes 17 de junio.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano bonaerense, el horario habitual de atención al público es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde.