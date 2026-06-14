Menú
Seguinos
en vivo
Domingo, 14 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
ANOTÁ

Lunes feriado: ¿Cuántos fines de semana largo le quedan al año?

El calendario de feriados nacionales detalla que el próximo lunes 15 de junio los argentinos podrán disfrutar de un descanso extra, que se adosará al sábado y al domingo y conformará un fin de semana largo.

LBarrios
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Junio tendrá uno de los fines de semana largos más esperados del mes gracias al feriado nacional que se trasladó al lunes 15. La medida permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso, desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio.

La fecha recuerda a una de las figuras más representativas de la historia argentina, cuyo rol fue determinante en el proceso independentista. Si bien la conmemoración corresponde originalmente al 17 de junio, el calendario oficial dispuso su traslado al lunes para conformar este fin de semana largo. 

 De esta manera, miles de personas podrán aprovechar el descanso extendido para viajar o realizar actividades recreativas.  

¿Cuál es el feriado nacional del 15 de junio?

El feriado nacional está dedicado al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, uno de los principales líderes de la lucha por la independencia en el norte argentino.

Nacido en Salta en 1785, Güemes desempeñó un papel clave durante la Guerra de la Independencia. Su figura quedó estrechamente vinculada a la denominada Guerra Gaucha, una estrategia militar basada en tácticas de guerrilla que resultó fundamental para frenar el avance de las tropas realistas en el territorio norte.

Además de su protagonismo en el campo de batalla, mantuvo una relación directa con otros referentes de la independencia argentina, como José de San Martín y Manuel Belgrano, con quienes compartió el objetivo de consolidar la emancipación del dominio español.

La fecha elegida para su homenaje coincide con el aniversario de su muerte. Güemes falleció el 17 de junio de 1821 en la Cañada de la Horqueta, luego de haber permanecido herido durante varios días tras un enfrentamiento con fuerzas realistas. Años más tarde, en 2006, fue declarado Héroe Nacional por una ley del Congreso.

Güemes tuvo un papel clave durante la guerra de la Independencia y contra el avance de las tropas enemigas en el norte argentino.&nbsp;
Güemes tuvo un papel clave durante la guerra de la Independencia y contra el avance de las tropas enemigas en el norte argentino. 

¿Qué feriados nacionales quedan en 2026?

Tras este fin de semana largo, el calendario oficial aún contempla varias fechas relevantes en lo que resta del año.

Feriados inamovibles:

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad


Feriados trasladables:

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional


Días no laborables:

  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

3
A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo
Noticias

A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo

4
Katy Perry, Anitta, LISA y más: todos los artistas del show inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos
Noticias

Katy Perry, Anitta, LISA y más: todos los artistas del show inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos

5
El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026
Noticias

El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026

Últimas noticias de Feriado