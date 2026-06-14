Lunes feriado: ¿Cuántos fines de semana largo le quedan al año?

Junio tendrá uno de los fines de semana largos más esperados del mes gracias al feriado nacional que se trasladó al lunes 15. La medida permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso, desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio.

La fecha recuerda a una de las figuras más representativas de la historia argentina, cuyo rol fue determinante en el proceso independentista. Si bien la conmemoración corresponde originalmente al 17 de junio, el calendario oficial dispuso su traslado al lunes para conformar este fin de semana largo.

De esta manera, miles de personas podrán aprovechar el descanso extendido para viajar o realizar actividades recreativas.

¿Cuál es el feriado nacional del 15 de junio?

El feriado nacional está dedicado al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, uno de los principales líderes de la lucha por la independencia en el norte argentino.

Nacido en Salta en 1785, Güemes desempeñó un papel clave durante la Guerra de la Independencia. Su figura quedó estrechamente vinculada a la denominada Guerra Gaucha, una estrategia militar basada en tácticas de guerrilla que resultó fundamental para frenar el avance de las tropas realistas en el territorio norte.

Además de su protagonismo en el campo de batalla, mantuvo una relación directa con otros referentes de la independencia argentina, como José de San Martín y Manuel Belgrano, con quienes compartió el objetivo de consolidar la emancipación del dominio español.

La fecha elegida para su homenaje coincide con el aniversario de su muerte. Güemes falleció el 17 de junio de 1821 en la Cañada de la Horqueta, luego de haber permanecido herido durante varios días tras un enfrentamiento con fuerzas realistas. Años más tarde, en 2006, fue declarado Héroe Nacional por una ley del Congreso.

Güemes tuvo un papel clave durante la guerra de la Independencia y contra el avance de las tropas enemigas en el norte argentino.

¿Qué feriados nacionales quedan en 2026?

Tras este fin de semana largo, el calendario oficial aún contempla varias fechas relevantes en lo que resta del año.

Feriados inamovibles:

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad





Feriados trasladables:

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional





Días no laborables: