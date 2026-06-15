Anotá: ¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El calendario de feriados a nivel nacional sorprendió a millones de argentinos que ya estaban organizando una escapada turística para el próximo fin de semana largo: es que la próxima jornada de descanso quedará "olvidada" y habrá que esperar casi un mes para el siguiente.

Tras la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que fue trasladado del miércoles 17 al lunes 15 para establecer un finde largo de tres días para favorecer al turismo, el que lo persigue está previsto para el mes que viene.

Según el cronograma de feriados, el sábado 20 de junio se celebrará el Día de la Bandera por el recordatorio del fallecimiento de Manuel Belgrano. Sin embargo, es una jornada inamovible, que no permitirá un descanso extra en la sociedad.

Cuándo será el próximo finde largo

Luego de los feriados del mes de junio, el próximo día de descanso en todo el territorio nacional será el próximo jueves 9 de julio, cuando se celebra en Argentina el Día de la Independencia.

Una de las particularidades de este feriado es que contará con un día no laborable consecutivo, lo que provocará un fin de semana largo de cuatro días entre el jueves 9 y el domingo 12 inclusive.

El próximo finde largo combina un feriado y un día no laborable.

Sin embargo, no todos los argentinos podrán disfrutar del doble feriado debido a que en los días no laborables son los empleadores los que toman la decisión de sí los empleados deben presentarse en sus puestos de trabajo. Además, en caso de que les toque trabajar ese día, no estarán obligados a percibir pago doble como en un feriado tradicional.

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