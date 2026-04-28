Decretan feriado el jueves 30 de abril: qué trabajadores tendrán un fin de semana extra largo

Tras el feriado de Semana Santa, el calendario de abril cerrará con una jornada "de yapa" para extender el descanso del fin de semana largo por el Día Internacional del Trabajador.

De este modo, varias localidades bonaerenses sumarán una jornada más de inactividad y descanso para completar un fin de semana extra largo de 4 días.

El próximo jueves 30 de abril fue decretado feriado local por la celebración de aniversarios fundacionales y festividades patronales, según las disposiciones de cada municipio.

Se suma un nuevo feriado al fin de semana largo por el 1 de mayo.

En estas jurisdicciones, la normativa establece la suspensión de actividades en la administración pública, mientras que para el sector privado rige la condición de jornada no laborable, quedando a criterio del empleador la adhesión al descanso.

Para este grupo de beneficiarios, el fin de semana extra largo iniciará el jueves 30 con el asueto distrital, seguido por el viernes 1° de mayo, fecha en que se conmemora el Día Internacional del Trabajador, feriado nacional inamovible, y concluye con el sábado 2 y domingo 3 de mayo.

Fin de semana extra largo: sumaron un nuevo feriado el 30 de abril

Con esta nueva configuración del almanaque, crece la expectativa sobre el turismo de cercanía. Los viajes hacia destinos rurales, serranos o costeros dentro de la provincia de Buenos Aires se perfilan como los principales atractivos para quienes buscan aprovechar la ventana de descanso antes del receso invernal.

En el sector público y organismos dependientes del Estado provincial en las ciudades que gozarán de un feriado extra, la inactividad será total.

Por el contrario, en el ámbito privado, la ley de Contrato de Trabajo estipula que en días no laborables el trabajo es optativo para el empleador y se abona como una jornada normal.

Cuándo son los próximos feriados

El calendario nacional de feriados 2026 continuará con el lunes 25 de mayo, por la Revolución de Mayo, y el lunes 15 de junio, en conmemoración al Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.