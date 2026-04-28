La Industria textil en crisis: cerraron más de 500 empresas del sector y se perdieron 35 mil puestos de trabajo

La industria textil atraviesa un muy delicado momento. El vicepresidente de la fundación Pro-Tejer, Maco Meloni, advirtió que "cerraron más de 500 empresas y hay 35 mil puestos de trabajo afectados", si se suman "los 20.700 del empleo formal y los más de 15 mil informales".

En ese punto, cuestionó las "altas cargas impositivas" y desventajas comparativas con las importaciones. "Nos afecta primero que nada el consumo y hay una sobreoferta total. Hay contrabando por las fronteras de donde vienen los fardos y la importación común. Hay una subfacturación común. En vez de pagar un 20% de impuestos, pagan 0,2%", subrayó.

"Invertimos en pre pandemia y estamos con un mercado reducido a un tercio o la mitad. Nos afecta el consumo, la sobreoferta y encima hay una subfacturación terrible y falta de demanda", apuntó el dirigente textil en diálogo con La Voz.

En ese sentido, consideró que "las condiciones de incompetividad las da el gobierno". "Es una tormenta perfecta. Nosotros tenemos carga impositiva alta, mientras ellos (exterior) lo tienen subsidiado", resaltó sobre las condiciones de competitividad del productor local respecto de lo importado.

También marcó que hay "tasas más altas" para el producto local, lo que hace complejo la competencia con las importaciones.

Un informe que preocupa

Según un informe de Fundación Pro Tejer, la producción industrial textil cayó un 33% interanual en febrero y un 36% respecto al mismo mes de 2023. El impacto alcanza también a la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado, que descendió 18% frente a 2025 y 20% frente a 2023.

A su vez, el sector acumula niveles históricamente altos de capacidad ociosa, a pesar de que el ciclo 2021-2023 fue récord en inversiones y modernización tecnológica. "En promedio, 6 de cada 10 máquinas textiles permanecieron paradas durante 2024/2025, alcanzando incluso 7 de cada 10 máquinas detenidas en los últimos meses", detallaron.