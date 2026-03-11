¡SE PICÓ! La UIA cruzó a Javier Milei tras sus dichos contra el sector industrial

La Unión Industrial Argentina (UIA) emitió un comunicado este jueves en respuesta a recientes declaraciones del presidente Javier Milei durante su participación en la Argentina Week, criticando duramente a quienes defienden la industria nacional y tildándolos de "chorros".

Vale recordar que el presidente criticó duramente a quienes defienden la industria nacional, calificándolos como "chorros", y mencionó específicamente a empresarios como Paolo Rocca y Marcela Madanes Quintanilla.

Javier Milei en la apertura del "Argentina Week" en Nueva York.

La UIA expresó"profundo malestar y preocupación" por esas declaraciones, calificándolas de "injustas e infundadas". "Las descalificaciones públicas hacia quienes producen y generan empleo no contribuyen a consolidar ese camino", agregaron.

Además, consideraron que las declaraciones del mandatario "distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país".

"A lo largo y ancho de la Argentina existen miles de empresas industriales -grandes, medianas y pequeñas- que todos los días abren sus puertas y hoy están atravesando un momento muy difícil por la caída de las ventas y la actividad. Detrás de cada una de ellas hay empresarios, trabajadores y familias que sostienen el entramado productivo nacional en contextos muchas veces complejos, y están haciendo un esfuerzo inmenso para adaptarse al nuevo escenario que propone el gobierno nacional", señalaron en el comunicado.

En ese sentido, la UIA consideró que "cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto hacia ese esfuerzo cotidiano y se debilita el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir".

Asimismo, destacaron que el país trabaja para "volver a ser un país que atraiga inversiones externas e internas", y que en el proceso "los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también la calidad de la convivencia democrática, el respeto institucional y el clima de negocios que ofrece un país".

Ante el término "chorro" utilizado por Milei en su discurso en Estados Unidos, la UIA rechazó sus dichos ya que "no existe ninguna denuncia ni delito que involucre a las personas o sectores que han sido objeto de estos agravios, tratándose simplemente de una opinión que, al provenir de la máxima autoridad del país, adquiere una relevancia institucional inevitable".

Y concluyó: "Desde la Unión Industrial Argentina reafirmamos nuestra vocación de seguir trabajando por una Argentina que crezca con más inversión, más producción y más empleo, siendo cada día más competitivos, convencidos de que ese objetivo requiere diálogo, respeto y cooperación entre el sector público y el sector privado".