Javier Milei participó de la asunción de José Antonio Kast en Chile: abrazo con nuevo aliado regional

En Valparaíso, el presidente de la Nación, Javier Milei, ostentó con un fuerte abrazo una incipiente sociedad regional durante la asunción del presidente de Chile y dirigente del Partido Republicano, José Antonio Kast. Fue durante la ceremonia de traspaso de mando, de la que se bajó a último momento el par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Milei llegó este martes por la noche a la ciudad balnearia desde los Estados Unidos y acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno.

Después de inaugurar la Argentina Week en Nueva York, Milei dejó al jefe de Gabinete Manuel Adorni a cargo de la agenda del gobierno en el evento en Wall Street que organiza el JP Morgan, y priorizó estar en Chile para el final de la gestión de Gabriel Boric, en lo que representa un claro retorno a un gobierno de derecha en el país vecino.

Javier Milei le dio un abrazo a José Antonio Kast

Milei y Kast se vieron el último sábado en Miami, durante la cumbre Escudo de las Américas convocada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El republicano del norte citó a mandatarios afines de América Latina y el Caribe para una foto construida bajo su liderazgo.

Ya se habían reunido a comienzos de enero en la Casa Rosada, cuando Milei lo invitó tras el triunfo electoral sobre la izquierda chilena en el balotaje, representada por Jeannette Jara del Partido Comunista.

Javier Milei acompañado por Karina Milei en Chile y un abrazo con José Antonio Kast.

"Enorme alegría", escribió en X Milei al conocerse el resultado en diciembre 2025 y marcó que se trata de "un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI", sumó.

El perfil de Kast ha sido resumido por medios chilenos en la previa de la asunción como un líder de la ultraderecha conservadora. Desde la izquierda, lo tildan de "Pinochet sin uniforme".

Asumió José Antonio Kast en una ceremonia en Valparaíso, Chile.

Desde los portales de noticias del otro lado de la Cordillera marcaron que la agenda de Kast incluía una reunión bilateral con Milei en la previa de la ceremonia que se realizó en el Congreso Nacional en Valparaíso.

Finalmente, por cuestiones de agenda -según informaron desde el equipo de Kast- el encuentro a solas no se concretó.

Asumió José Antonio Kast: faltazo de Lula de Silva

Lula da Silva no fue el único ausente en la asunción de Kast, pero el faltazo a último momento del líder de la potencia sudamericana no pasó desapercibido. El conductor del Partido de los Trabajadores (PT) envió en su lugar al canciller, Mauro Vieira.

Si bien el presidente de Brasil y Kast habían mantenido un encuentro en Panamá en enero, no cayó bien en el Planalto la invitación al senador ultraderechista brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (condenado a prisión por intento de golpe de Estado) y potencial rival del PT en las elecciones de octubre próximo.

No viajaron a Valparaíso tampoco los presidentes afines invitados de El Salvador, Nayib Bukele, o la italiana Giorgia Meloni.

Kast contó con la asistencia del Rey Felipe VI de España; Santiago Peña de Paraguay; Daniel Noboa de Ecuador; Nasry Asfura de Honduras; Rodrigo Paz de Bolivia; y José Raúl Mulino de Panamá.