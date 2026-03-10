Javier Milei partió de Estados Unidos a Chile y este miércoles estará en la asunción de José Antonio Kast

Tras su discurso de inauguración de la Argentina Week en Nueva York, el presidente de la Nación, Javier Milei, dejó allí a parte de su comitiva de ministros en representación del gobierno y partió hacia Chile para participar este miércoles 11 de la asunción de su nuevo aliado en la región, José Antonio Kast.

Así lo confirmaron a Crónica fuentes oficiales que lo acompañan en el avión presidencial ARG01 hacia Santiago de Chile.

Milei llegará esta noche al país vecino junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el secretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari.

El giro a la derecha del otro lado de la Cordillera convenció al líder de La Libertad Avanza de hacer una presencia relámpago en la Argentina Week.

La agenda arrancó bien temprano este martes en la torre del JP Morgan con más de 400 invitados del mundo de los negocios y las finanzas que asisten al evento que organizan ese banco estadounidense y otros sobre las oportunidades de inversión en la Argentina. Pasado el almuerzo, se trasladó al aeropuerto y ya viaja hacia Chile.

Javier Milei, el CEO del JP Morgan y comitiva en Nueva York.

Milei se reunió ya con el presidente electo de Chile en la Casa Rosada después del triunfo electoral de diciembre último, oportunidad en la que ambos mostraron sintonía política y posaron con la motosierra símbolo del modelo de ajuste ubicada en el despacho principal.

Milei y Kast se vieron nuevamente el último sábado en Miami, donde estuvieron invitados a la Cumbre ‘Shield of the Americas' organizada por su par de los Estados Unidos, Donald Trump.

Ratificaron allí el alineamiento con el norteamericano, en pleno conflicto bélico con Irán. Por su parte, Trump se puso al frente de la liga de mandatarios de la región posicionados en la nueva derecha global.

Javier Milei y José Antonio Kast con Donald Trump en Miami.

Kast es dirigente del Partido Republicano de Chile y le ganó en el balotaje a la candidata oficialista por el Partido Comunista, Jeannette Jara, en su tercer intento por el sillón presidencial. Sus detractores lo llaman el "Pinochet sin uniforme".

Será la conclusión del gobierno de izquierda conducido por Gabriel Boric y Milei estará presente en la ceremonia.

Asume José Antonio Kast: no estará presente Lula da Silva y no se cruzará con Milei

El traspaso presidencial de Chile será en el Congreso Nacional, ubicado en la ciudad puerto de Valparaíso. Se espera a varias figuras de la derecha y ultraderecha de América del Sur y el Caribe.

Mientras Milei acortaba la agenda en la Argentina Week en Nueva York para llegar a tiempo a la ceremonia, desde Brasil confirmaron que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estará finalmente presente, por lo que no se cruzará con Javier Milei.

Javier Milei y Lula da Silva no se cruzarán en Chile.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) y jefe de Estado de la potencia económica de la región pegará el faltazo tras confirmarse que Kast invitó al precandidato brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Tampoco estará presente la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo. Ni pasará desapercibida la ausencia de otro más afín con Kast, el salvadoreño Nayib Bukele, quien enviará a Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador.

Sí asistirán el Rey Felipe VI de España; Rodrigo Paz, presidente de Bolivia; Rodrigo Chaves; de Costa Rica; Daniel Noboa, de Ecuador; Nasry Asfura, de Honduras; Tamás Sulyok, de Hungría; José Raúl Mulino, de Panamá; Santiago Peña, de Paraguay; Luis Abinader,de República Dominicana; Yamandú Orsi, de Uruguay.