Las frases más destacadas de Javier Milei en la inauguración del Argentina Week

El discurso del presidente Javier Milei ante empresarios, banqueros e inversionistas durante la inauguración de la Argentina Week 2026 en Nueva York dejó algunas frases destacadas que reflejan el rumbo del Gobierno.

El evento, que cuenta con la organización de la Embajada Argentina en los Estados Unidos, JPMorgan y Bank of America, funciona como plataforma para acercar al sector privado internacional con funcionarios públicos.

En este marco, Milei remarcó que su gestión no prioriza el pragmatismo electoral por sobre sus principios: "Hay restricciones morales porque cuando en realidad uno hace lo que es justo la economía prospera", afirmó.

El mandatario señaló que las medidas de corto plazo suelen derivar en resultados negativos. "Si alguna política justa tuviera una contracara negativa desde el lado de vista electoral, para eso soy un estoico, para bancarme el costo que me tenga que bancar por hacer lo correcto".

La comitiva argentina en la inauguración oficial del evento.

Milei también destacó la reducción del déficit fiscal, la desaceleración de la inflación y la baja en los índices de pobreza. Atribuyó estos resultados a una estrategia de desregulación y liberación de rendimientos, la cual considera el motor del crecimiento económico. "El sistema capitalista de libre empresa no solo es más eficiente, sino que, además, es justo", afirmó frente a inversores y empresarios de todo el mundo.

En otro tramo de su discurso, Milei detalló el potencial de los sectores productivos. Resaltó la transición de la Argentina de importador a exportador de energía y el auge de la minería, mencionando proyectos de cobre, litio, oro, plata y uranio.

Asimismo, ponderó el rol del sector agropecuario y las oportunidades en la economía del conocimiento y el sector financiero.

En cuanto a las proyecciones fiscales, el presidente citó el plan diseñado por el Ministro de Economía, Luis Caputo: "Acorde al plan fiscal que tiene armado ‘Toto', al año 2031 podríamos estar devolviéndole a los argentinos de bien quinientos mil millones de dólares".

Milei brindó un discurso ante empresarios, inversores y representantes de los principales bancos internacionales.

Las frases destacadas del discurso de Milei en Argentina Week 2026