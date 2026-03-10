Las frases más destacadas de Javier Milei en la inauguración del Argentina Week
Ante inversores y banqueros en Nueva York, el Presidente ratificó el rumbo económico basado en el superávit fiscal y la desregulación.
El discurso del presidente Javier Milei ante empresarios, banqueros e inversionistas durante la inauguración de la Argentina Week 2026 en Nueva York dejó algunas frases destacadas que reflejan el rumbo del Gobierno.
El evento, que cuenta con la organización de la Embajada Argentina en los Estados Unidos, JPMorgan y Bank of America, funciona como plataforma para acercar al sector privado internacional con funcionarios públicos.
En este marco, Milei remarcó que su gestión no prioriza el pragmatismo electoral por sobre sus principios: "Hay restricciones morales porque cuando en realidad uno hace lo que es justo la economía prospera", afirmó.
El mandatario señaló que las medidas de corto plazo suelen derivar en resultados negativos. "Si alguna política justa tuviera una contracara negativa desde el lado de vista electoral, para eso soy un estoico, para bancarme el costo que me tenga que bancar por hacer lo correcto".
Milei también destacó la reducción del déficit fiscal, la desaceleración de la inflación y la baja en los índices de pobreza. Atribuyó estos resultados a una estrategia de desregulación y liberación de rendimientos, la cual considera el motor del crecimiento económico. "El sistema capitalista de libre empresa no solo es más eficiente, sino que, además, es justo", afirmó frente a inversores y empresarios de todo el mundo.
En otro tramo de su discurso, Milei detalló el potencial de los sectores productivos. Resaltó la transición de la Argentina de importador a exportador de energía y el auge de la minería, mencionando proyectos de cobre, litio, oro, plata y uranio.
Asimismo, ponderó el rol del sector agropecuario y las oportunidades en la economía del conocimiento y el sector financiero.
En cuanto a las proyecciones fiscales, el presidente citó el plan diseñado por el Ministro de Economía, Luis Caputo: "Acorde al plan fiscal que tiene armado ‘Toto', al año 2031 podríamos estar devolviéndole a los argentinos de bien quinientos mil millones de dólares".
Las frases destacadas del discurso de Milei en Argentina Week 2026
- "Nosotros tenemos como objetivo hacer de Argentina el país más libre del mundo, pero no todos los instrumentos de política son aceptables".
- "El sistema capitalista de libre empresa no solo es más eficiente, sino que, además, es justo".
- "Quizás Rocca y Madanes, en convivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años. Pero se terminó la Argentina corrupta".
- "Lo que va a ocurrir es que las personas ahora van a poder ahorrar trescientos y lo van a poder gastar en el resto de los bienes de la economía. Por lo tanto, los empleos que se destruyen en este sector se van a crear en otro que además está en condiciones de competir internacionalmente".
- "Pasamos de ser importadores netos de energía y hoy somos exportadores netos".
- "Otro sector que afortunadamente viene muy bien y que promete mucho es el caso de la minería. Con proyectos de cobre, proyectos de litio, proyectos de oro, proyectos de plata, minerales raros y, obviamente, uranio".
- "Siempre está el sector que tanto ha dado a la Argentina y sigue dando y que puede dar todavía mucho más, que es el sector agropecuario".
- "Naturalmente lo que deviene de la economía del conocimiento, los data centers y, obviamente, todo lo que se puede hacer en el sector financiero".
- "Todavía el riesgo ‘kuka', ese escenario catástrofe, ese cisne negro sigue causando daño para lo que serían las colocaciones más allá del 2027".
- "Si el Riesgo País quedara en torno a los 550, la economía argentina crecería a tasas del 4% o 5%, mientras que si el Riesgo cayera a niveles de 220, la economía de Argentina podría estar creciendo al 7% u 8%".
- "El primer motor de crecimiento es el que está a cargo del coloso, Federico Sturzenegger".
- "Hemos planteado para este año 10 reformas por ministerio, es decir, 90 paquetes de reformas le vamos a llevar al Congreso para continuar haciendo más libre a la Argentina".
- "Algo que es muy importante en materia de crecimiento económico es el capital humano".
- "Sacamos a los ladrones del medio y mejoró la condición de vida de los vulnerables".
- "Es tan importante la Ley de Modernización Laboral. Es necesario que el mercado laboral sea flexible".
- "El otro tema es el de la apertura. Aquellos países que son más abiertos tienen un PBI per cápita nueve veces más grande".
- "Nos estamos sacando de encima a aquellos que usan el nacionalismo berreta de pacotilla para defender el robo de políticos y de empresarios prebendarios".