INVERSIONES

La promesa de Javier Milei al presidente del BCRA: "Preparate, te van a salir dólares por las orejas"

El presidente de la Nación inauguró el Argentina Week en Nueva York, donde subrayó que el crecimiento de las inversiones energéticas generará un fuerte ingreso de divisas.

Durante su participación en el Argentina Week en Nueva York, el presidente Javier Milei dejó un mensaje optimista sobre el futuro económico del país. "Preparate que te van a salir dólares por las orejas", le prometió a Santiago Bausili, titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al destacar que el crecimiento de las inversiones energéticas generará un fuerte ingreso de divisas.

El mandatario sostuvo que el país atraviesa una etapa que abre importantes oportunidades para los inversores internacionales. Frente a empresarios y ejecutivos, aseguró que existen sectores con gran potencial de crecimiento, especialmente los vinculados al petróleo, el gas y la energía nuclear.

"¿Hay negocios? Y la verdad que sí hay negocios, y hay negocios que vienen fuertes. Uno de los negocios que está trabajando de manera muy fuerte es todo lo que tiene que ver con petróleo, gas y energía nuclear. Es algo que dejó de ser un sueño, dejó de ser una hipótesis. Pasamos de ser importadores netos de energía y hoy somos exportadores netos", afirmó Milei durante su exposición.

En su presentación, el Presidente describió a la Argentina como un destino atractivo para las inversiones y remarcó que el país podría beneficiarse del actual contexto internacional. En particular, señaló que la situación geopolítica en Medio Oriente mejora los términos de intercambio para la economía local, lo que abre una ventana de oportunidad.

Javier Milei inauguró la Argentina Week en Nueva York.

"La Argentina es un excelente caso de negocios", subrayó. Y agregó: "Hacer las cosas bien paga. Tenemos equilibrio fiscal, nuestras cuentas externas se van a favorecer por el cambio transitorio de los términos de intercambio".

Fue en ese momento cuando el mandatario se dirigió directamente a Bausili: "Por lo tanto, preparate, Santiago, porque te van a salir los dólares por las orejas. Que no se vaya a la inflación, por favor. O sea, cuidado cómo los comprás. Ya saben que si fuera por mí... Pero bueno, no me voy a meter, es una cuestión de independencia", expresó, en alusión al rol del Banco Central y su autonomía.

