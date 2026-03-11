Manuel Adorni se reunió con gobernadores en la sede del Bank of America en Nueva York

En el marco de la Argentina Week, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este martes una reunión con varios gobernadores argentinos en las oficinas del Bank of America en Nueva York.



El encuentro reunió a los mandatarios provinciales Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy) y Rolando Figueroa (Neuquén). También participó el ministro de Hacienda de Chaco, Alejandro Abraam, quien asistió en representación del gobernador Leandro Zdero.

Durante la reunión se abordó la posibilidad de canalizar hacia las provincias distintas iniciativas de inversión provenientes de empresarios estadounidenses que participaron del evento económico. El objetivo central fue establecer un mecanismo de coordinación para que el Gobierno nacional pueda derivar a cada jurisdicción las consultas, propuestas y estudios de proyectos detectados durante las jornadas.

La actividad formó parte de la agenda de encuentros que se desarrollan en el marco de Argentina Week, donde funcionarios y dirigentes provinciales buscan fortalecer vínculos con inversores y promover oportunidades de desarrollo económico en distintas regiones del país.