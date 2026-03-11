Luis Caputo expuso el rumbo económico ante inversores en Nueva York

En el marco de la segunda jornada de la "Argentina Week", los principales referentes del equipo económico nacional desembarcaron en Nueva York con un mensaje claro para el mercado internacional: el programa actual no tiene retorno.

Ante un auditorio de empresarios y financistas, el ministro Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, detallaron los próximos pasos de la gestión.

Caputo defendió los logros alcanzados tras lo que calificó como la etapa más crítica de la historia del país.

El funcionario subrayó que el ordenamiento se logró "sin violar los contratos, sin hiperinflación, sin default" y bajo un esquema de estabilidad macroeconómica.



"Después de dos años de la peor crisis económica de la historia de Argentina, pudimos evitar esa crisis respetando la ley, sin violar los contratos, sin hiperinflación, sin default. Lo hicimos con macroestabilidad, honrando las deudas y con estándares morales. Hemos probado buenos resultados", explicó Caputo.

Respecto a la llegada de capitales, el titular de Hacienda minimizó los temores financieros convencionales. Según su visión, la verdadera amenaza para los inversores es quedar fuera del proceso de transformación que atraviesa el país.



"No hay que pensar en los riesgos de una forma tradicional. El mayor riesgo es perder la oportunidad de invertir en el país. Hay muchas inversiones que están llegando. Somos optimistas", afirmó el ministro.

Impuestos, empleo y respaldo político

El ministro vinculó una futura reducción de la carga tributaria a la obtención de un excedente fiscal que supere los compromisos de deuda. La estrategia apunta a fomentar el empleo formal y reincorporar al sistema los ahorros que los ciudadanos mantienen fuera del circuito legal.

Asimismo, valoró la sintonía con las provincias: "Escuchar a los gobernadores en el Consejo de las Américas fue lo más importante de esta semana. Todos dijeron que no hay vuelta atrás. Eso es fundamental para evitar la volatilidad política".

Definiciones sobre el cepo y las reservas

Por su parte, Santiago Bausili centró su intervención en la política monetaria. El presidente del Banco Central confirmó que la entidad persistirá en la acumulación de divisas supeditada a la necesidad de pesos por parte de la sociedad.

En cuanto a las restricciones cambiarias, Bausili señaló que el cepo se levantará conforme se neutralicen las distorsiones que debilitan la posición de la autoridad monetaria. "Se han ido eliminando y se siguen eliminando", aseguró respecto a las trabas que aún persisten en el mercado de cambios.