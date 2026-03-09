Luis Caputo destacó que tuvo una "reunión extraordinaria" con la presidenta del Council of the Americas

El Palacio de Hacienda celebró, este lunes por la tarde, los resultados obtenidos en la reciente jornada de trabajo con la comunidad inversora internacional, en Estados Unidos.

Tras finalizar el encuentro en el Council of the Americas, del que participaron además la presidente de ese organismo, Susan Segal, y el embajador argentino en los Estados Unidos, Alec Oxenford, el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó la experiencia como un hito clave para la estrategia de captación de capitales del Gobierno.

La reunión congregó a un grupo diverso de protagonistas, incluyendo a directivos de empresas, referentes del sector financiero, gobernadores de distintas provincias y funcionarios del gabinete nacional.

Durante el intercambio, se analizó el posicionamiento estratégico del país frente a los mercados externos.

Según la visión de la cartera económica, existe una transformación profunda en la forma en que la comunidad internacional observa a la nación. Caputo enfatizó que este nuevo escenario facilita la llegada de proyectos productivos.



"EXTRAORDINARIA reunión en el Council of the Americas, con inversores, empresarios, gobernadores y funcionarios del gobierno. Es impactante el cambio de imagen de Argentina en el mundo. El clima de inversión es fenomenal", manifestó el titular de Economía a través de su cuenta oficial en la red social X.

Apoyo federal al rumbo económico

Un punto central de la jornada fue la postura de los mandatarios provinciales presentes. De acuerdo con el Ministro, los gobernadores coincidieron en la necesidad de consolidar las políticas actuales para garantizar la estabilidad a largo plazo.



"Los gobernadores lo están viendo y ratifican que este tiene que ser el rumbo del país para siempre", aseguró el funcionario en su mensaje.

Finalmente, el responsable de las finanzas públicas extendió un reconocimiento a los organizadores del evento, haciendo foco en la labor de la Cancillería y de figuras como Segal y Alejandro Díaz por la logística del cónclave.