El RIGI acumula inversiones por US$ 95.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este viernes que el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) alcanzó un total de 36 proyectos presentados por US$ 95.000 millones.

El anuncio destaca la incorporación de dos nuevas propuestas de gran escala que impactarán directamente en la producción de hidrocarburos y la industrialización del gas natural en el país.

El RIGI sigue impulsando inversiones billonarias.

En la última semana se presentaron dos proyectos emblemáticos. Por un lado Pluspetrol presentó un proyecto de USD12.000 millones para el desarrollo del bloque Bajo del Choique: es el más grande presentado hasta ahora en Vaca... — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 24, 2026

Récord en Vaca Muerta

La compañía Pluspetrol formalizó una inversión de US$ 12.000 millones para el desarrollo del bloque Bajo del Choique.

Según detalló el jefe del Palacio de Hacienda, se trata del emprendimiento más ambicioso registrado hasta la fecha en la formación neuquina. "¡Es el más grande presentado hasta ahora en Vaca Muerta y va a producir 100.000 barriles de petróleo diarios!", destacó Luis Caputo a través de sus canales oficiales.

Polo productivo en Bahía Blanca

Por otra parte, la firma Pampa Energía presentó un proyecto valuado en US$ 2.400 millones para la construcción de una planta de fertilizantes en la ciudad de Bahía Blanca.

El objetivo de esta iniciativa es posicionar a dicha unidad como la más grande del continente en su rubro. Sobre este punto, el ministro señaló que representa "una excelente forma de industrializar nuestro Gas Natural".

Con estas incorporaciones, el esquema de incentivos diseñado por el Gobierno nacional busca dinamizar sectores estratégicos. "El RIGI sigue impulsando inversiones billonarias", sentenció el funcionario al realizar el balance de la última semana de gestión en materia de atracción de capitales.