Javier Milei inaugura la Argentina Week en Nueva York con gobernadores aliados en búsqueda de inversores

El presidente Javier Milei inaugurará este martes la Argentina Week 2026 en Nueva York, un encuentro que reúne a banqueros internacionales, líderes empresariales y gobernadores argentinos aliados, con el fin de promover oportunidades de inversión en rubros estratégicos del país, pero con especial foco en el sector energético.

El discurso de apertura del primer mandatario está previsto para las 10 (hora de Argentina) y, previamente, el jefe de Estado mantendrá una reunión privada desde las 8.50 con el CEO del JP Morgan Chase, James "Jamie" Dimon, en el edificio de la entidad en Park Avenue.

Javier Milei habla en la Argentina Week

Con organización del JP Morgan Chase, el Bank of América (BOFA), la Embajada Argentina en los Estados Unidos y el fondo Kaszek, está programado que el encuentro se realice este martes y el miércoles.

Está previsto que expongan entre otros sobre las reformas económicas y regulatorias aplicadas por la administración libertaria el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Estarán en Argentina Week 2026 los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), , Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Entre otros, habrá espacio, por ejemplo, para un panel que contará con Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos; y Peter Lamelas, embajador del país norteamericano en Argentina. "Fundadores y embajadores: dando forma al próximo capítulo de la alianza estratégica entre Estados Unidos y Argentina", es el título de la propuesta.