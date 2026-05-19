El Gobierno organizará la "Argentina Week" en París para captar inversiones tras el pacto con la Unión Europea

El gobierno de Javier Milei ratificó su estrategia de apertura de mercados con el diseño de una nueva edición de la "Argentina Week", que esta vez tendrá como sede la ciudad de París.

El evento se programó para la segunda mitad del año y se desarrollará bajo el nuevo marco normativo que brinda el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

A diferencia de la edición anterior realizada en Nueva York, el foco estará puesto en la economía real y en el desarrollo de infraestructura productiva para sectores estratégicos.

Sectores estratégicos y magnetismo global

La elección de la capital francesa responde a fines operativos y de diplomacia financiera.

El embajador argentino ante el gobierno francés, Ian Sielecki, precisó el alcance de la misión comercial al afirmar que "en la segunda mitad del año, Argentina pisará fuerte en París, capital europea de los negocios y la economía real".

El diplomático vinculó la llegada de proyectos con la atracción que genera el país gracias al impacto internacional del Presidente, destacando que los desembolsos de origen francés crecieron un 50,7% durante los primeros 18 meses de la actual gestión.

A partir de la convalidación legislativa del tratado comercial, Argentina se convirtió en la primera nación del bloque en completar los pasos diplomáticos de rigor.

Este acuerdo integral abre un mercado potencial de 780 millones de consumidores a nivel global, lo que beneficiará de forma directa a actividades vinculadas al petróleo, el gas, la minería de litio, la agroindustria y los servicios tecnológicos del conocimiento.

Delegación empresaria y comitiva oficial

La ronda de negocios ya cuenta con el interés del sector privado local. Entre los hombres de negocios que confirmaron su asistencia al Viejo Continente sobresalen los empresarios Martín Migoya, Marcelo Mindlin y Marcos Bulgheroni.

Por el lado de la comitiva institucional, en los despachos de Casa Rosada dan por hecho que el viaje estará liderado por las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.

Fuentes ligadas al armado logístico señalaron que "se espera que, como ocurrió en la Argentina Week de Nueva York, participen el presidente y Karina Milei".

Tras las precisiones del área diplomática, el propio jefe de Estado respaldó el proyecto en redes sociales utilizando sus habituales consignas políticas para celebrar el avance del encuentro internacional.