Javier Milei disertará este martes en el MALBA sobre economía y empleo

Con la interna libertaria al rojo vivo en redes sociales, el presidente de la Nación, Javier Milei, inició la semana en una prestigiosa universidad privada con una clase de macroeconomía y seguirá mañana con otra exposición similar a las 11.30 en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

El líder de La Libertad Avanza aceptó la invitación a otra presentación a puertas cerradas sobre economía y, según indicaron fuentes de la Casa Rosada a cronica.com.ar, no lo acompañarán la secretaria general de la Presidencia Karina Milei ni del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tal cual acostumbra.

Se espera otro importante operativo de seguridad para recibirlo en una zona muy transitada de la ciudad de Buenos Aires, en especial, porque la cita en la que hablará el Presidente es en horario del mediodía.

Museo MALBA, en Palermo.

En el foro que organiza el museo ubicado en Avenida Figueroa Alcorta 3415, en el barrio de Palermo, la disertación se realizará bajo la propuesta "Argentina 2026: Inserción laboral, visión macro y potencial productivo".

El Presidente repasará su mirada sobre el mercado de empleo, el modelo económico que aplica desde 2023 y su expectativa de crecimiento en algunos sectores y actividades.

Javier Milei dio una clase en una universidad privada

A la sede de la Universidad San Andrés el Presidente llegó este lunes por la mañana, también sin Karina ni Adorni. En cambio, formó parte de la actividad el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Los recibió el rector de la universidad, Lucas Grosman, y un notable grupo de estudiantes que le pidieron selfies al Presidente. No hubo referencias durante la clase en la institución privada al conflicto con las universidades públicas que reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso. El gobierno espera la decisión final de la Corte Suprema.

Javier Milei en una universidad privada para dar una clase de macroeconomía.

En tanto, en la Casa Rosada no apresuran definiciones sobre si Milei volverá a reunir a su gabinete esta semana o si habrá reunión de mesa política. El último encuentro del Jefe de Estado y sus ministros terminó con un ultimátum de Milei sobre el respaldo a Adorni: "El que no le gusta, se va".

Se suma que un encuentro de la mesa chica parece, por ahora, difícil ya que el domingo sorprendió otro fuerte episodio virtual (en la red social X) de la interna en La Libertad Avanza, entre dos miembros: el asesor Santiago Caputo al que le responden Las Fuerzas del Cielo, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, representante del menemismo bajo línea Karina Milei.

Los cortocircuitos se arrastran desde el inicio del gobierno pero en medio de los escándalos que rodean a Adorni y el malestar económico, parece no haber intención de disimularlos. El pedido de abajo para arriba es que el presidente Milei sea el que ordene jerarquías.



