Santiago Caputo expuso una supuesta cuenta fake de Martín Menem y estallaron las redes

La interna libertaria escaló en las redes sociales durante el fin de semana. Santiago Caputo expuso un perfil anónimo de X -identificado como @PeriodistaRufus- al que vinculó directamente con la cuenta oficial de Instagram de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y hombre de confianza de Karina Milei.

El detonante fue un tuit de ese perfil que criticaba a la aerolínea FlyBondi y arrobaba tanto a Caputo como a su colaborador Manuel Vidal. La empresa pertenece a Leonardo Scatturice, empresario con vínculos fluidos con el asesor presidencial, quien justamente había viajado a Estados Unidos en esos días. Fue el propio Vidal quien habría detectado que el posteo enlazaba al Instagram oficial de Menem. Caputo lo expuso desde su cuenta @slcaputo con una respuesta escueta: "Qué gagá @PeriodistaRufus".

Un rosario de críticas al Gobierno

A partir de ahí, las huestes de Las Fuerzas del Cielo -los militantes de redes alineados con Caputo en la interna oficialista- salieron en masa a reconstruir el historial de la cuenta. Los posteos rescatados incluirían críticas al propio Caputo, al streamer Gordo Dan y al diputado provincial Agustín Romo, pero también al ministro de Economía Luis Caputo, a las ministras Sandra Pettovello y Patricia Bullrich, y hasta a los perros de Javier Milei, un tema que irrita particularmente al Presidente.

Caputo escaló el cuestionamiento retuiteando una de sus propias cuentas: "No pueden manejar cuatro cuentas fake y quieren manejar la botonera. Qué banda de improvisados con consumos postergados". La expresión remite a una editorial del periodista Carlos Pagni sobre gastos en efectivo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, otro funcionario del ala de Karina Milei.

La cuenta fue borrada y eso avivó el fuego

En medio del escándalo, alguien eliminó el perfil @PeriodistaRufus. Lejos de apagar el incendio, la maniobra lo agravó. "Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes", respondió Caputo. Macarena Alifraco, otra integrante de su equipo, también se sumó a la embestida con críticas directas al tono de los mensajes eliminados.

Una de las pruebas más resonantes surgió cuando el abogado Alejandro Sarubbi Benítez -conocido en el streaming oficialista Carajo como Gordo Leyes- desenterró un tuit de apenas tres letras: JBM, publicado el 27 de febrero. El 5 de marzo, Juan Bautista Mahiques fue designado ministro de Justicia, en lo que se interpretó como un avance de Karina Milei sobre un área que hasta entonces controlaba Santiago Caputo.

El episodio dejó a Menem en un lugar incómodo en el peor momento: cuando los medios lo mostraban como voz oficialista autorizada para criticar a Mauricio Macri y circulaban versiones sobre una posible candidatura presidencial.