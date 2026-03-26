La Libertad Avanza propondrá a Sebastián Pareja como presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia

La interna de La Libertad Avanza (LLA) ahora se refleja en la disputa para presidir la estratégica Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso ya que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, promueve para el puesto al diputado nacional Sebastián Pareja, un dirigente de su máxima confianza. El dato no es menor debido a que se trata de un organismo que se encarga del control a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), un área en la que tiene fuerte influencia el asesor Santiago Caputo.

La postulación de Pareja fue propuesta por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, otro legislador que integra el núcleo duro de la hermana del presidente Javier Milei. La designación se formalizaría en los próximos días, cuando se constituya la comisión y sus 16 integrantes -ocho por cada Cámara- voten a sus autoridades.

Pareja fue el encargado del armado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

En La Libertad Avanza confían en que conseguirán la mayoría con legisladores propios y aliados como los integrantes del PRO y la Unión Cívica Radical.

Qué funciones tiene la Bicameral

La Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso es la encargada de supervisar la actividad de la SIDE , que conduce, un funcionario afín a Santiago Caputo.

El asesor presidencial e integrante del denominado "Triángulo de Hierro" de LLA es quien actualmente ostenta el control operativo de la Secretaría de Inteligencia. Fue el que lideró la reestructuración del organismo que ahora conduce el contador Auguadra, tras la salida de Sergio Neiffert.

El desembarco de Pareja al frente de la comisión implicará que un dirigente alineado con Karina Milei quedará al frente del organismo que supervisa el funcionamiento del área donde Caputo aún conserva injerencia.

Sebastián Pareja sería el nuevo titular de la Comisión Bicameral de Inteligencia.

Es que la comisión analiza la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional y controla los gastos reservados de los organismos del sistema. También tiene facultades para investigar de oficio y requerir información clasificada, incluidas interceptaciones realizadas por la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) y datos de empresas de telecomunicaciones. Por los temas que analiza, sus reuniones son secretas.