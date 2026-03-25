Tras la conferencia de prensa de Adorni, Karina Milei afirmó: "Mi apoyo, intacto"

La Secretaria presidencia, Karina Milei publicó un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, en apoyo al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

A través de una publicación directa, la Secretaria General de la Presidencia desestimó las versiones que circularon sobre el funcionario, vinculándolas con estrategias de sectores que se oponen a la gestión actual. Con este gesto, la hermana del mandatario busca disipar cualquier duda sobre la estabilidad del gabinete.

"Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad @madorni", sentenció Milei.

La declaración no solo reafirma la vigencia del vínculo de confianza entre ambos, sino que define la postura de la mesa chica del Gobierno ante los cuestionamientos externos.

El mensaje resalta la valoración personal y profesional que la funcionaria mantiene sobre el Jefe de Gabinete, calificando las críticas como intentos de desestabilización coordinados.