Sebastian Pareja controlará la SIDE desde el Congreso.

El diputado nacional Sebastián Pareja fue electo presidente de la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia. El legislador es titular de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y políticamente responde a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La presidencia de la bicameral también era pretendida por el PRO que impulsaba para ese puesto a Cristian Ritondo ya que el titular de la Cámara baja, Martín Menem, le había prometido ese cargo pero al poco tiempo Karina Milei, quien tiene ascendencia sobre el legislador riojano, exigió reservar ese lugar para Pareja.

Karina Milei impulsó el nombramiento de Sebastián Pareja (Foto X @SPareja_).

No obstante, la fuerza que lidera Mauricio Macri obtuvo un premio consuelo con la designación del senador misionero Martín Goerling como vicepresidente primero. La vicepresidencia segunda, en tanto, quedó en reserva y se resolverá en una próxima reunión de la bicameral.

Quiénes integran la comisión bicameral de inteligencia

La comisión bicameral quedó integrada por los diputados Pareja, Gabriel Bornoroni, Cesar Treffinger, y los senadores Agustín Coto y Ezequiel Atauche de LLA; los diputados Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez de Unión por la Patria; Goerling y Ritondo del PRO; el senador radical Maximiliano Abad; y las senadoras Carolina Moisés y Edith Terenzi.

El cuerpo legislativo se ocupa de fiscalizar las actividades y el destino de los fondos reservados de la SIDE, la secretaría que conduce Cristian Auguadra, un funcionario que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.

"Ya quedó conformada la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y asumo con mucha responsabilidad haber sido elegido para presidirla. Gracias a Javier Milei y Karina Milei por haberme honrado con este nuevo desafío", sostuvo Pareja en un mensaje publicado en su cuenta en X tras su nombramiento.

Y añadió: "Tengan la tranquilidad de que vamos a trabajar para defender el funcionamiento y las capacidades técnicas de organismos fundamentales para la seguridad nacional, fortaleciendo espacios que durante mucho tiempo fueron desnaturalizados, subordinados a intereses ajenos a su misión y alejados de los objetivos para los que fueron creados".

Además de la de Inteligencia, este martes se constituyeron las bicamerales de Trámite Legislativo, la del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la de Fiscalización de los Órganos de Seguridad Interior.