Duro comunicado del PRO en medio del caso Adorni: "Frenan el cambio desde adentro, pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer"

El PRO, el partido que lidera Mauricio Macri, emitió este domingo un duro comunicado con críticas al Gobierno nacional al advertir que hay sectores de La Libertad Avanza que "frenan el cambio desde adentro, pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer". El mensaje fue difundido en medio del escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien fue respaldado en varias ocasiones por el presidente Javier Milei.

"Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, lo que está mal", subrayaron desde el PRO en un comunicado difundido en redes sociales.

MANIFIESTO PRÓXIMO PASO



Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida.



Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de... pic.twitter.com/XGYdvdfI4T — PRO (@proargentina) May 10, 2026

"Apoyar el cambio es decir la verdad aunque duela"

En el texto titulado "Manifiesto próximo paso", la fuerza que lidera Macri recordó que "hubo un momento en que la Argentina tocó fondo" y "entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar".

En este punto, desde el partido remarcaron que "el PRO estuvo ahí, del lado del cambio, sin especular, sin mirar desde afuera". "Algunas cosas empezaron a cambiar. Pero empezar no es llegar. Y eso también se siente. Porque hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore. Y eso duele, desgasta", señalaron.

Al respecto, subrayaron que "cuando ese dolor no se escucha... duele". "Cuando no se da el ejemplo... duele. Cuando no se respeta el sacrificio ajeno, duele. Y duele más", enfatizaron.

En este marco, fue que desde el PRO indicaron que "el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer". "A los dos los vamos a enfrentar", aseguraron.

Luego, indicaron que "acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal". "Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera", aseveraron.

Por último, desde el PRO expresaron: "El próximo paso es claro: que el cambio llegue y cambie tu vida. El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró. Y hacer lo que falta. Eso es lo que sabemos hacer. Que el cambio cambie tu vida. Ese es el próximo paso. Ahí vamos".