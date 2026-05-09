Adorni movió fondos con criptomonedas y no lo presentó en su declaración jurada

Un nuevo dato se suma a la investigación sobre Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, con una pista que ahora se dirige sobre las monedas digitales.

El funcionario movió fondos a través de criptomonedas en el año 2024, cuando ya se desempeñaba como vocero presidencial. Esos datos debían estar informados en la última declaración jurada que realizó Adorni ante la Oficina Anticorrupción, pero no aparecen.

La información se conoció luego de que el juez Ariel Lijo, tras el requerimiento del fiscal Gerado Pollicita, levantara el secreto bancario y fiscal del funcionario.

En ese marco, Pollicita el fiscal pidió que el Banco Central de la República Argentina reporte -desde el 1° de enero de 2022 hasta la actualidad- la totalidad de las cuentas bancarias, productos financieros, tarjetas, cajas de ahorro, cajas de seguridad, cuentas corrientes, plazos fijos, créditos, préstamos y demás registros existentes o que hubieren existido a nombre de Adorni, Angeletti y la firma MasBe, la consultora de coaching de Angeletti, con el detalle de toda la operatoria que hayan registrado.

Para seguir las operaciones que pudo haber realizado con billeteras digitales y/o plataformas de inversión, el fiscal solicitó informes detallados (legajos, movimientos, IP's de conexión) a plataformas de pago y bancos digitales como Mercado Pago, Brubank, Open Bank, Personal Pay (Micro Sistemas), Digifin (Lemon), Ágil Pagos, Credencial Argentina y Montemar.

Además se pidió información sobre exchanges de criptomonedas, para cotejar si hubo operaciones con activos como BTC, ETH o USDT. Y se registraron movimientos de entrada y salida, por lo que se aguarda información de más billeteras, según informó la periodista Lucía Salinas.