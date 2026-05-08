Adorni brindó una conferencia junto a Caputo y Monteoliva pero no respondió preguntas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó este viernes una nueva conferencia, la segunda de la semana en Casa Rosada, en medio del avance de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. No obstante, en esta ocasión el ministro coordinador no respondió preguntas y se limitó a realizar un repaso de las últimas medidas implementadas por el Gobierno.

También se refirió a los fallos judiciales favorables a la gestión nacional por la Ley de Financiamiento Universitario, la reforma laboral y la Ley de Glaciares.

A la conferencia asistieron también el ministro de Economía, Luis Caputo, y la de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La conferencia de Adorni fue con agenda cerrada.

En el comienzo de la conferencia, Adorni resaltó la inauguración a la que asistió este viernes en Zárate al subrayar que "es la primera planta automotriz fabricada desde cero en los últimos 15 años". "Va a generar una totalidad de 2.500 empleos", indicó.

Luego, ponderó el fallo judicial que suspendió la medida cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A continuación, destacó "el exitoso operativo que permitió interceptar una avioneta con 400 kilos de droga en uno de los procesos de incautación de drogas más importantes de la historia del país". Monteoliva también brindó detalles de los trabajos realizados.

Asimismo, Adorni se refirió a la "decisión de la Justicia de reafirmar la validez de la Ley de Glaciares". "Revocó un amparo que frenaba su implementación. Esto permite la explotación de terrenos que estaban mal catalogados como glaciares", enfatizó.

Caputo brindó detalles sobre el "Súper RIGI"

Por último, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía recalcaron la importancia del "Súper RIGI", el proyecto anunciado en las últimas horas por el presidente Javier Milei. Al respecto, Caputo anunció que llegarán "inversiones" por "140 mil millones de dólares".

En tanto, sobre la nueva iniciativa, el titular del Palacio de Hacienda señaló que apunta a la industrialización de los recursos naturales mediante el incentivo al desarrollo de nuevos sectores productivos que actualmente no existen en el país. "Argentina será una potencia minera en algunos años. Pero existe la industria de refinamiento y laminado de cobre. Es una industria que va a crecer exponencialmente y es una de las que podría tener estos beneficios y generar la atracción de empresas", explicó.

También mencionó como sectores que podrían beneficiarse la fabricación de "baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, o fertilizantes". "Lo mejor es que este esquema englobará industrias que no existen en Argentina", insistió.

Asimismo, precisó que "la principal diferencia es que el RIGI tiene un impuesto a las Ganancias de 25% y el Súper RIGI será de 15%". Además la amortización será "más adelantada de 60% en el primer año y de 20% en los dos siguientes".