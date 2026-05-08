Nuevo respaldo: Karina Milei acompañó a Manuel Adorni en la inauguración de una fábrica automotriz

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió este viernes otro gesto de apoyo por parte de Karina Milei, que lo acompañó en la inauguración de un centro industrial automotriz en la localidad bonaerense de Zárate. También asistió el ministro del Interior, Diego Santilli.

El ministro coordinador, que sigue en el ojo de la tormenta por el avance de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, fue el principal orador de la actividad que se desarrolló en la sede de Mercedes Benz Camiones y Buses.

En su discurso, convocó al empresariado y subrayó el cambio de época que, según aseveró, atraviesa el país desde la llegada de Javier Milei a la presidencia.

Manuel Adorni fue el principal orador del acto en Zárate.

"El empresario argentino siempre fue destacado por su resiliencia, por su flexibilidad para adaptarse a diferentes contextos y a reglas de juego cambiantes, por su capacidad de enfrentar obstáculos y salir adelante a pesar de las numerosas crisis que minaban el crecimiento", indicó y luego recalcó que el "escenario actual es distinto".

Enfatizó, en este punto, que "los empresarios argentinos, antes acostumbrados a sobrevivir, ahora trabajan día a día en el marco de una economía más ordenada y estable".

A continuación, destacó las leyes que La Libertad Avanza logró sancionar en el Congreso como la reforma laboral, el Régimen de Incentivos para Grande Inversiones (RIGI) y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, entra otras.

Conferencia y reunión de Gabinete

Tras el acto en Zárate, Adorni regresa a la Ciudad de Buenos Aires donde está previsto que a las 13 brinde una nueva conferencia de prensa en Casa Rosada. En tanto que a las 14 asistirá a la reunión de Gabinete que será encabezada por el presidente Milei.