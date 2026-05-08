Los movimientos cripto de Adorni que investiga la Justicia

La causa judicial que involucra a Manuel Adorni sumó este miércoles nuevos datos de alto impacto: fuentes judiciales habrían confirmado la existencia de transferencias en billeteras virtuales vinculadas al jefe de Gabinete nacional, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que ya acumula compromisos y gastos por más de 800.000 dólares.

Según informó el periodista Ignacio Ortelli, las cifras detectadas no alcanzarían los 3 millones de dólares que había mencionado días atrás la diputada Marcela Pagano, pero sí se registrarían movimientos por valores de 30.000 y 50.000 dólares, según las dos fuentes que trascendieron hasta el momento. Ortelli aclaró además que se trataría de más de una billetera y que los activos involucrados no serían pesos ni fondos de uso cotidiano, sino criptomonedas o activos digitales.

El otro dato de la jornada llegó de la mano del periodista Nicolás Wiñazki, quien reveló que hace aproximadamente dos semanas ingresaron al country Indio Cuá vehículos que habrían parecido oficiales, con destino a la casa de Adorni. Según esa información, del domicilio habrían retirado servidores y un rack para minería de criptomonedas, equipamiento especializado que generó revuelo entre los vecinos del complejo.

Una deuda que no para de crecer

La investigación por enriquecimiento ilícito avanza en los tribunales de Comodoro Py y la cantidad de dinero que Adorni debe justificar crece con cada nueva revelación. Entre gastos y deudas, el funcionario ya acumula compromisos por más de USD 725.000, todo desde su llegada al poder y mientras cobraba un sueldo de alrededor de $3.500.000 mensuales -cifra que se duplicó recién en enero de este año.

El último hallazgo se produjo este lunes con la declaración testimonial del contratista Matías Tabar, quien reveló que le cobró USD 245.000 al jefe de Gabinete por la remodelación de su casa en el mismo country Indio Cuá donde ahora se investigan los retiros de equipamiento tecnológico.

La Justicia busca determinar si el crecimiento en el nivel de vida de Adorni puede justificarse con su sueldo y los ahorros declarados ante la Oficina Anticorrupción. Para eso, le encomendó a la DAFI un análisis detallado de todos los movimientos financieros del matrimonio, que incluirá también gastos corrientes como expensas, impuestos y manutención familiar.

Todo se enmarca en la investigación judicial vinculada a la criptomoneda $LIBRA, el escándalo que sacudió al Gobierno del presidente Javier Milei tras el colapso de ese activo digital, y que tiene a Adorni como uno de los nombres bajo la lupa de la Justicia.