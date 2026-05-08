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Viernes, 8 de mayo de 2026

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Sin nombrarla, Adorni señaló a una periodista de su círculo íntimo como traidora

El jefe de Gabinete acusó de "traición" a una periodista que casi viajó de vacaciones con él y su pareja. Las fotos en redes sociales de ambas familias juntas refuerzan la hipótesis que señala a Cristina Pérez.

En medio del escándalo judicial que lo tiene como protagonista, Manuel Adorni encendió otra mecha: en una entrevista con Alejandro Fantino, el jefe de Gabinete acusó de "traición" a una periodista que conducía un noticiero y que, según él, estuvo a punto de viajar de vacaciones con él y su pareja. No dio nombres, pero todas las especulaciones apuntan a Cristina Pérez.

La hipótesis se sostiene en las redes sociales: en las cuentas de Adorni, su esposa y la propia Pérez hay una variedad de fotos de los dos grupos familiares juntos, incluido el diputado nacional de La Libertad Avanza Luis Petri, pareja de la conductora de La Nación+.

Sin nombrarla, Adorni señaló a una periodista de su círculo íntimo como traidora

"Son cosas que caen en la traición"

En la entrevista con Fantino, Adorni describió el episodio con llamativa precisión: "Una persona que conduce un noticiero se horrorizó por el lugar adónde viajaba. Y esa persona estuvo a punto de viajar conmigo, te digo que no sé si había sacado los pasajes". El funcionario agregó que esa misma persona "iba a compartir los días de vacaciones" con él, junto a su pareja.

"Me pegó mucho. Ya está, pero un día voy a hablar y voy a contar", advirtió. Y cerró el concepto: "Son cosas que indefectiblemente caen en la traición".

Sin nombrarla, Adorni señaló a una periodista de su círculo íntimo como traidora

El jefe de Gabinete fue cuidadoso en sus palabras pero contundente en el fondo. Aclaró que "traicionarte no es criticarte" y puso como contracara que "hubo gente super archi peronista que fue leal" con él. La traición, según su definición, pasó por otro lado: "Siendo amigos o teniendo una relación bastante cercana, no me escriban ni un mensaje en dos meses para saber cómo estoy". Y remató: "Gente muy cercana, te hablo de los medios de comunicación, que ni siquiera se dignaron a decirme: 'che Manu, cómo estás'. Eso fue lo más impresionante que viví".

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