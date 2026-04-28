Cómo fue el reencuentro entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich en la cena de la Fundación Libertad

Más allá del discurso del presidente Javier Milei, que defendió el modelo económico de su gestión y dijo que "lo peor ya pasó", la cena organizada por la Fundación Libertad dejó una imagen que sorprendió a los asistentes: el reencuentro entre el titular del PRO, Mauricio Macri, y la senadora libertaria Patricia Bullrich.

La relación entre la legisladora y el ex presidente llevaba tiempo deteriorada. El distanciamiento se inició cuando Bullrich decidió alinearse con Milei y promovió una fusión partidaria durante su gestión como ministra de Seguridad. De ahí en más, el vínculo estuvo marcado por una alternancia de acercamientos, críticas y señales ambiguas.

"El PRO, formalmente, está bajo la conducción de Macri, que está enojado y peleado con el mundo. Tiene rencor con el Gobierno y, por eso, es difícil hacer un acuerdo. No termina de aceptar la realidad, que es que Milei desconcertó con un cambio que puso a la Argentina en otra dimensión", había asegurado la ex funcionaria en abril de 2025.

Incluso, Bullrich acusó a Macri de "juntarse con el kirchnerismo para voltearle un decreto a Milei", en relación a las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema.

Mauricio Macri fue uno de los asistentes a la cena de la Fundación Libertad.

Por aquellos tiempos, Macri había afirmado que no entendía el cambio de Bullrich en su relación con el PRO. "Prefiero las cualidades que sí tiene Silvia Lospennato (aspirante a legisladora porteña el año pasado), como lealtad, coherencia, palabra, capacidad de trabajo, lealtad con los vecinos de Buenos Aires. Por eso va a ser nuestra candidata. Prefiero hablar de eso que de Patricia Bullrich".

Al cabo, ambos volvieron a encontrarse anoche, en la cena de la Fundación Libertad. La senadora oficialista se acercó a la mesa de Macri para saludarlo, y el líder del PRO se levantó de su silla para recibirla con una sonrisa. Se dieron un abrazo, intercambiaron unas pocas palabras y luego continuaron con la velada.

A diferencia de lo ocurrido con Bullrich, el ex presidente evitó el saludo con Milei y, durante su discurso, aseguró que "el populismo se está acabando acá y en la región".



