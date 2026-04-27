Javier Milei cerró la cena anual de la Fundación Libertad y defendió el programa económico: "Lo peor ya pasó"

El presidente Javier Milei participó esta noche de la cena anual de la Fundación Libertad, en la que brindó un discurso ante dirigentes y empresarios. En este marco, defendió el plan económico de su gobierno al asegurar que "lo peor ya pasó".

"Los datos están mostrando que cada uno de los indicadores amerita que nos jactemos de que somos el mejor Gobierno de la historia, le guste o no a la izquierda", sostuvo el jefe de Estado en su alocución en el evento que se desarrolló en el complejo Parque Norte de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, el líder de La Libertad Avanza rechazó las herramientas tradicionales de financiamiento del Estado y cuestionó que "recurrentemente la política siempre tuvo como primera opción tomar deuda". "Para nosotros no es una opción porque es profundamente inmoral. La otra es subir los impuestos y también nos parece aberrante, es un robo", subrayó.

Asimismo, ponderó que la gestión libertaria avanzó en la recomposición de las cuentas y del Banco Central. "A diferencia de otros programas de estabilización, nosotros empezamos a reconstituir las finanzas públicas y la hoja de balanza fiscal y hoy prácticamente no existe el déficit cuasifiscal, limpiamos el balance del BCRA. Le devolvimos a los argentinos 15 puntos del PBI", enfatizó.

En este punto, también indicó que durante su gobierno hubo una reducción de la deuda. "La Argentina está mostrando ser solvente. Hoy la relación deuda-producto pasó del 100% al 40%. Vamos a honrar las deudas, tarde o temprano el riesgo país se va a destrozar", confió.

En tanto, afirmó que "la economía empieza en abril a mostrar signos de recuperación, se puede ver con la recaudación" y que "pese a haber hecho el ajuste más grande de la historia, la economía crece".

"Lo peor ya pasó a pesar del ataque violento de la política contra el programa económico que no se pudieron llevar puesto y que además la gente en las elecciones apoyó con el 41%, sacándole 17 puntos de diferencia al kirchnerismo", resaltó.

En otro tramo de su exposición, volvió a referirse a los empresarios Javier Madanes Quintanilla y Paolo Rocca. "Nos dedicamos a nivelar la cancha, a correr al Estado, a desregular. Quitamos más de 15 mil regulaciones. Me pregunto ¿Por qué tengo que beneficiar a 3 corruptos ineficientes en contra de 48 millones de argentinos? ¿Es justo pagar los neumáticos 4 veces más caros? ¿o los tubos de acero?", se preguntó en referencia a los dueños de FATE y a Techint.

Para cerrar su exposición, en tanto, vaticinó que la inflación va a bajar. "La demanda de dinero está subiendo, se está recomponiendo. Tarde o temprano vamos a derrotar a la inflación, vamos a ser el país más libre del mundo", sentenció.

"La izquierda no tiene ningún problema de recurrir a la violencia"

En el comienzo de su exposición, Milei expresó su "enérgico repudio" al atentado que sufrió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una actividad en Washington, el pasado sábado.

Javier Milei recibió una distinción durante la cena de la Fundación Libertad.

Al respecto, advirtió que luego que el liberalismo empezó a ganar en las urnas, la izquierda "no tiene ningún problema de recurrir a la violencia".

"Los liberales cometimos un gran error luego de la caída del muro de Berlín de creer que con la mera evidencia alcanzaba. La realidad demostró que no. Lo que hizo el marxismo fue reconstruirse y dar la batalla cultural en otros aspectos y terminaron tomando la escena", consideró.