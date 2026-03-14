Javier Milei lanzó duras críticas contra Pedro Sánchez y tildó de "extorsionadores" a Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla

El presidente Javier Milei habló en el Madrid Economic Forum, donde se refirió al rol de su par estadounidense en el mundo, en medio del conflicto de Medio Oriente.

Durante su exposición, el jefe de Estado cruzó a los empresarios dueños de Techint y Aluar, Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, a quienes volvió a llamar "empresarios corruptos" y los acusó de querer extorsionar al Gobierno.

Milei los tildó de "prebendarios", "extorsionadores" y "corruptos". "Lo que se está defendiendo en Argentina es la posibilidad que tienen los empresarios corruptos para seguir cazando en el zoológico. Argentina es el país más cerrado del mundo. Todas esas quejas de apertura indiscriminada son mentiras que quieren instalar", consideró.

Críticas a Pedro Sánchez y elogios a Donald Trump

En su alocución, el mandatario sostuvo que "existen muchas sucursales de la basura del socialismo del siglo XXI en todo el mundo, pero que afortunadamente, por el coraje y el valor de Donald Trump, se están cayendo a pedazos".

En ese sentido, auguró que con el mandatario en ese lugar es posible "soñar con una Cuba libre".

Por su parte, apuntó contra su par español Pedro Sánchez, al considerarlo "un impresentable".

"Si tuvieran un Banco Central de España, con el impresentable que tienen a cargo del poder, tendrían un desastre peor que el que tienen", remarcó el mandatario al hablar del líder español.

Milei recibió la distinción del premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises, otorgado por el académico Philipp Bagus.

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