Javier Milei: "Por los logros económicos tenemos reconocimiento internacional, pero nadie es profeta en su tierra"

Después de acompañar al jefe de Gabinete Manuel Adorni al Congreso para su informe de gestión, el presidente de la Nación Javier Milei dio un discurso de más de una hora y media en Expo EFI. "Por nuestros tremendos logros económicos tenemos reconocimiento internacional permanentemente, pero nadie es profeta en su tierra", se quejó.

En su defensa del modelo de La Libertad Avanza, acusó: "En la Argentina nunca hubo tanta discrepancia entre los datos reales y lo que dicen los medios de comunicación". "Estamos todo el tiempo soportando mentiras", aseguró el mandatario nacional.

Lo escuchaban en primera fila el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, entre otros. El Presidente marcó que esta política económica "nunca se vio" y volvió a elogiar al "mejor ministro de la historia". Luego, aseguró que esta semana intentó poner "los logros tremendos de esta gestión en una perspectiva histórica".

Javier Milei le gritó "chorros" a los trabajadores de prensa en el Congreso.

El Jefe de Estado arrancó así su discurso con foco en la economía, a pocas horas de su paso por el Parlamento para respaldar a Adorni, en plena investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

En esa visita al Parlamento que incluyó a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y al gabinete completo, el líder libertario tildó de "chorros" a los periodistas que le preguntaron detrás de una valla en los pasillos si le alcanzaba con las explicaciones del funcionario sobre su patrimonio. "Más que suficientes", respondió y luego arremetió.

A Javier Milei le pidieron que abra la Sala de Prensa de la Casa Rosada al retirarse del Congreso.

"Abra la Sala", le propuso enseguida uno de los acreditados en el Congreso en clara referencia a la Sala de Prensa de la Casa Rosada, cuyo cierre "preventivo", según Casa Militar, cumplirá este jueves una semana, dato que sin duda nunca antes se registró en la historia argentina.

"No voy a aceptar la psicopateada de los kukas ni de los mentirosos"

Milei continuó durante unos minutos con su discurso con foco en la economía y repasó algunos de los conceptos planteados en la cena del último lunes de la Fundación Libertad, cuyo rating en la TV Pública no pasó desapercibido.

Pero enseguida volvió a su descargo contra la prensa: "No voy a aceptar la pscicopateada de los kukas ni de los mentirosos periodistas", sostuvo en la Expo EFI.

El Presidente Javier Milei expone en el Cierre de la EXPO EFI 2026 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.



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Sobre los periodistas siguió: "es un grupo despreciable en un 95%" que "dijo mentiras sobre mí, mi familia, mis hijitos de cuatro patas, que dicho sea de paso les dedico feliz Día del Animal".

"Me han acusado de zoofilico, de pedófilo, de incestuoso, o sea creo que tengo derecho a defenderme", consideró el Presidente de la Nación.

Javier Milei reiteró: "La economía está subiendo como p... de buzo"

"La Argentina necesitaba estabilización, íbamos a ser Cuba o Venezuela. La economía no crecía. Ahora está subiendo como pedo de buzo", reiteró Milei ante los empresarios.

Sobre la inflación consideró "haber comenzado un descenso sostenido" del IPC del INDEC y estimó que "es fundamental bajarla para que funcione mejor el sistema de precios, y entonces se produce una mejora en la asignación de recursos".

Javier Milei: "El ajuste no es recesivo"

Defendió el ajuste fiscal porque permitió, según explicó, "devolverle a los argentinos 100 mil millones de dólares". "Por eso también es cierto que la pobreza cayó al 28% y sacamos 14 millones de personas de la pobreza".

En tal sentido, dijo que "el ajuste no es recesivo ni genera pobres, si cae donde tiene que recaer que es en el sector público", dijo.

Mensaje de Milei a empresarios: "Ya saben que si no se adaptan quiebran"

El Presidente volvió a hablarle duramente a los empresarios: "Ya saben que si no se adaptan quiebran". Y apuntó contra el CEO de Techint, Paolo Rocca, al que se refirió como "Don Chatarrín". En tanto, elogió a otros que "sí se adaptan" a la apertura comercial.

Ofuscado, Milei les dijo a los ejecutivos y dueños de empresas: "Van a tener que sacar su espíritu empresarial, son los héroes de esta política, me tienen las pelotas por el piso los que vienen a reuniones y nos preguntan en qué tienen que invertir. Nosotros sacamos los parásitos, los estorbos fiscales, monetarios, nivelamos la cancha".

Y cerró: "Si no tienen los cojones para aceptar el cambio, nos vamos a convertir en la mi.... a la que nos llevaba el kirchnerismo".

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