Así periodistas le pidieron a Milei que abra la Sala de Prensa de Casa Rosada al irse del Congreso

Todo ocurrió en un momento fugaz pero que mostró muy perturbado al presidente de la Nación, Javier Milei. Fue la reacción a las preguntas de los periodistas en el Congreso sobre las explicaciones que dio el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respecto a la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

- Periodistas: "¿Alcanza lo que dijo Adorni para explicar todo?

- Javier Milei: "mas que suficiente, chorros"

Javier Milei, en el Congreso, segundos antes del cruce con los periodistas.

El intercambio ocurre en cuestión de segundos, pero el Jefe de Estado no ocultó su enojo con la prensa, a la que suele tratar de "ensobrados".

Al finalizar el informe de gestión, Milei bajó del palco ubicado en el primer piso de la Cámara de Diputados por les escaleras y se encontró con los periodistas, cercados detrás de una valla en un el pasillo que dirige a la salida.

Les grita "chorros" en la cara de los acreditados en el Congreso y luego se da vuelta, por lo que no se distingue si él o uno de sus colaboradores agrega: "corruptos".

Javier Milei, cara a cara con la prensa acreditada del Congreso.

Es cuando uno de los periodistas le exige antes de que se pierda entre los numerosos custodios que lo rodean para caminar por el Congreso: "Abra la Sala".

Se refiere a la Sala de Prensa de la Casa Rosada que está cerrada desde el jueves 24. Ese día los trabajadores de prensa avisaron temprano a sus medios de comunicación que no les permitían pasar de la reja que da a la Plaza de Mayo.

"El ingreso está prohibido, tenemos orden", les explicó uno de los efectivos de Casa Militar, un organismo a cargo de la seguridad de la sede del Poder Ejecutivo Nacional, que depende de la Secretaría General de la Presidencia, bajo mando de Karina Milei.

Así se retiró Karina Milei del Congreso.

"El Jefe" también estuvo esta mañana en el Congreso para respaldar a Manuel Adorni en su informe de gestión.

Iba detrás del presidente Milei cuando le hicieron la misma pregunta: "¿alcanza Karina con las explicaciones de Adorni?"

En este caso mantuvo la postura fijada desde 2023 sobre el contacto con los periodistas y la conductora del partido violeta prefirió el silencio.

La Casa Rosada sigue cerrada para la prensa

Casi 60 periodistas acreditados están impedidos de cubrir la Casa Rosada por primera vez en la historia del país con la decisión del gobierno de Javier Milei.

La versión oficial es que la medida es "preventiva" y duraría el tiempo que le lleve a Casa Militar analizar el material capturado por un medio que filmó en los pasillos internos y al que acusó de "espionaje".

Desde diversas entidades representantes del periodismo se expresaron en contra del acto de censura, como FOPEA, ADEPA, AEDBA. La Iglesia Católica argentina hizo también un fuerte descargo y se pronunció en favor de los periodistas acreditados en Casa Rosada.













ubicada detrás de un valla en el pasillo de salida de los palcos de la