El Gobierno justificó su decisión de restringir el acceso de periodistas a Casa Rosada

El Gobierno suspendió este jueves el ingreso de los periodistas acreditados en Casa Rosada y el secretario de Prensa de la Presidencia, Javier Lanari, utilizó sus redes sociales para explicar el motivo del bloqueo.

Según el funcionario, se tomó una decisión de forma preventiva derivada de una presentación judicial realizada por Casa Militar, el organismo encargado de la custodia del Jefe de Estado.

Lanari aseguró que se inhabilitaron las huellas dactilares de los periodistas tras una "denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal".

Aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional... April 23, 2026

Esta medida, que restringe la circulación habitual de los periodistas en Balcarce 50, busca resguardar la integridad de las instalaciones y de los funcionarios.

Según el Secretario de Prensa, la restricción de acceso tiene como propósito la protección de los intereses del Estado. "El único fin de garantizar la seguridad nacional", afirmó Lanari.

A pesar de la comunicación oficial, desde la Secretaría de Prensa no se brindaron precisiones sobre la vigencia de esta prohibición. Hasta el momento, se desconoce si la medida es transitoria o si se establecerá un nuevo protocolo de acreditación para los medios de comunicación.

El conflicto se originó a partir de una filmación adentro de Casa Rosada no autorizada. Se presume que la denuncia de la Casa Militar apunta a una filmación realizada por un equipo de la señal TN dentro de áreas restringidas.

La medida se hizo efectiva a las 8 de la mañana, cuando los cronistas intentaron ingresar por los accesos habituales. Los trabajadores informaron que sus datos biométricos habían sido eliminados del sistema, impidiéndoles el paso a través de los molinetes de seguridad.

Esta situación se suma a otros antecedentes recientes de limitaciones a periodistas en Casa Rosada. En semanas previas, el Gobierno ya había denegado el acceso a determinados medios afectados con presuntos financiamientos provenientes de Rusia.

El Gobierno sostuvo que dichas organizaciones tenían objetivos orientados a la desestabilización política interna.