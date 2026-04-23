El Gobierno prohibió el ingreso de los periodistas acreditados en Casa Rosada

El Gobierno de Javier Milei prohibió este jueves el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada "de manera preventiva" tras la denuncia por "espionaje ilegal" realizada por la Casa Militar.

"Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal", se indicó en un breve mensaje de difusión al confirmar la medida.

La denuncia del Gobierno

El miércoles, Casa Militar presentó una denuncia penal contra periodistas y directivos del canal TN por presuntas maniobras ilegales que, según sostuvo, pusieron en riesgo la seguridad nacional tras la grabación de pasillos dentro de la Casa Rosada. "Bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial", se indicó en el escrito ante la Justicia federal.

El jefe del organismo, el general de Brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, apuntó contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno, conductores de "¿Y mañana qué?", además de productores y autoridades de Todo Noticias.

El Gobierno de Javier Milei denunció a periodistas por espionaje.

De acuerdo a la presentación, la denuncia se basa en una intromisión ilegítima en la sede de Gobierno y en la presunta violación de los protocolos de seguridad presidencial, hechos que -según aseguraron- quedaron expuestos en la emisión del domingo 19 de abril.

En ese marco, se solicitaron medidas de prueba y la preservación de evidencia digital al considerar que se trató de una posible "amenaza para la seguridad de la Nación".

La denuncia también menciona posibles infracciones a los artículos 222 y 223 del Código Penal, que contemplan penas de uno a seis años de prisión por la obtención o revelación de secretos políticos o militares. "La investigación deberá determinar si los denunciados incurrieron en estos u otros delitos", señala el texto, al tiempo que remarca que el propio informe periodístico habría implicado que sus autores "tomaron riesgos" durante el recorrido.