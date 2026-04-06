La Casa Rosada suspende la acreditación a varios medios argentinos

La Casa Rosada suspendió la acreditación de prensa de al menos cinco medios de comunicación en el marco de la investigación sobre una presunta operación de desinformación financiada por Rusia para desprestigiar al presidente Javier Milei. Los afectados son Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24 y El Destape, que quedaron sin acceso a las conferencias de prensa del Gobierno nacional.

Esta quita de acreditaciones se produce, además, tras una serie de fuertes cruces entre periodistas de algunos medios y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La tensión en la sala de prensa había escalado en las últimas semanas, con cuestionamientos directos hacia el funcionario en medio del escándalo judicial que lo involucra por sus viajes al exterior y su patrimonio.

La decisión oficial se conoció a través de la periodista Gabriela Vulcano, quien confirmó la suspensión de las acreditaciones para este grupo de medios. En este contexto, la medida del Ejecutivo podría interpretarse como una acción que el oficialismo habría estado evaluando respecto a la participación de estas empresas en las ruedas de prensa diarias.

Desde El Destape, el periodista Adrián Murano calificó la medida como una represalia directa contra su medio. "Le niegan la entrada a Casa Rosada a los corresponsales de El Destape por haber incomodado a varios funcionarios", sostuvo.

El origen: una red rusa de 1.400 páginas

La suspensión se produce luego de que un consorcio internacional revelara una maniobra orientada a desprestigiar al gobierno de La Libertad Avanza. La investigación se basa en la filtración de un documento de inteligencia ruso de más de 1.400 páginas, donde se detallan acciones de injerencia en distintos países, incluida la Argentina.

Según el reporte, se habrían destinado al menos US$ 283.000 para financiar la publicación de unos 250 artículos entre abril y octubre de 2024 en 23 medios digitales argentinos. La estructura detrás de la operación fue identificada como "La Compañía", y también habría operado en redes sociales a través de influencers e inteligencia artificial.

El periodista Santiago O'Donnell, uno de los responsables de la investigación, dialogó con Crónica y precisó cuáles fueron los medios más activos en la difusión de ese material. "El medio que más publicó fue Diario con Vos. También están C5N, Infobae, El Cronista y Ámbito Financiero. No está Crónica ni el Grupo Olmos", detalló.

La reacción de Milei y la denuncia de la SIDE

Desde la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) ya habían advertido sobre estas maniobras y presentaron una denuncia ante la Justicia federal durante 2025. Milei calificó el hecho como de una "gravedad institucional pocas veces vista" y prometió llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a los actores de esta red de espionaje.

El espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia.



Los "periodistas" y "medios" vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande.



Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los... — Javier Milei (@JMilei) April 3, 2026

A través de sus redes sociales, el mandatario sostuvo que los periodistas e involucrados son solo la "punta del iceberg". La investigación internacional se basa en 76 documentos filtrados, analizados por organizaciones como openDemocracy y Dossier Center.