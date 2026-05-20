Un artista reclamó que le devuelvan una pintura removida de Casa Rosada

El pintor Helmut Ditsch realizó un reclamo al Gobierno para exigir la restitución de una de sus pinturas inspiradas en el glaciar Perito Moreno, que fue retirada de Casa Rosada. El autor denunció la falta de respuestas por parte de las autoridades.

De acuerdo con el artista plástico, intentó comunicarse con la Secretaría General de la Presidencia durante las últimas semanas. Ante la ausencia de notificaciones, el pintor optó por trasladar el reclamo al ámbito público a través de una denuncia en sus redes sociales.

"Che, no se roben mi obra. Hace tres semanas que estoy enviando emails a la Secretaría General de Presidencia para pedirles información sobre el paradero de mi obra", manifestó Ditsch.

La pintura en disputa permaneció colgada en los despachos de Casa Rosada por diez años. Ditsch aclaró que la permanencia en el edificio no correspondía a una compra por parte del Estado argentino, sino a una cesión temporal bajo la modalidad de préstamo de uso.

Bajo este marco jurídico, el creador de la pieza reconoció la potestad del Gobierno para modificar la disposición del mobiliario y los elementos de las oficinas públicas. No obstante, remarcó la responsabilidad legal que pesa sobre el Estado respecto a la devolución del bien cultural a su legítimo dueño. "Tienen todo el derecho de descolgarla pero la obligación de devolvérmela", detalló el pintor en su descargo.

Asimismo, justificó la difusión masiva ante el silencio: "Como no contestan mis emails, me comunico a través de esta vía para pedirles, otra vez, amablemente que me devuelvan la obra".

Por su parte, voceros del Gobierno nacional señalaron que el traslado de la pintura obedeció estrictamente a criterios de conservación. Según la versión de las fuentes oficiales, el espacio físico donde se exhibía el cuadro presentaba una serie de deficiencias edilicias que ponían en riesgo la integridad de la estructura.

De acuerdo con este informe, las oscilaciones térmicas y las condiciones ambientales desfavorables motivaron el resguardo de la pieza de arte.

A pesar de la justificación, el damnificado desestimó las explicaciones y focalizó su disconformidad en la interrupción del diálogo institucional. Para el pintor, la problemática radica en que el destino actual de la obra permanece indefinido tras el paso de 21 días sin reportes.

Al momento de ejecutarse el retiro de la pintura, meses atrás, Ditsch asoció el hecho con las discusiones legislativas vinculadas a la preservación de los glaciares de la Patagonia. "¡Qué casualidad!", había expresado el artista plástico en aquella oportunidad.

Por último, el pintor ratificó que su objetivo es reubicar el cuadro en un espacio donde se garantice su exhibición bajo resguardo adecuado y público.