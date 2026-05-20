El Gobierno nacional firmó garantías para obras de infraestructura y conectividad

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la firma de las contragarantías para activar los financiamientos internacionales otorgados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Del encuentro de trabajo participaron el diputado nacional Diego Santilli y el gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa. Los proyectos bilaterales apuntan a dinamizar la obra pública y el empleo en la región patagónica.

Muy buena reunión junto a @diegosantilli y el gobernador @Rolo_Figueroa en la que firmamos las contragarantías de los financiamientos del Banco Mundial y del BID.



El primer programa permitirá desarrollar infraestructura, conectividad vial y la formalización de barrios populares.... pic.twitter.com/BM26GfENYd — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 20, 2026

El primer programa acordado entre las autoridades se enfocará en el desarrollo de la infraestructura básica, la conectividad vial y los procesos de urbanización y formalización en barrios populares.

Según los datos oficiales provistos por la cartera económica, esta línea de asistencia crediticia beneficiará de forma directa a 23.100 hogares, mientras que tendrá un impacto indirecto en más de dos millones de personas en el mediano plazo.

Infraestructura y respuesta a emergencias

El segundo proyecto de financiamiento internacional ratificado por los funcionarios provinciales y nacionales tiene como prioridad el fortalecimiento de la infraestructura resiliente en el territorio neuquino.

El programa busca incentivar la generación de puestos de trabajo genuinos en el sector del turismo regional y consolidar herramientas logísticas que permitan responder eficazmente ante eventuales emergencias climáticas o civiles.

Este tramo de los fondos multilaterales alcanzará de manera directa a 290.000 ciudadanos.

Asimismo, las autoridades ministeriales estimaron que las mejoras en el equipamiento comunitario y los servicios básicos locales impactarán de manera indirecta en aproximadamente 350.000 habitantes de la provincia de Neuquén.