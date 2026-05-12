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Martes, 12 de mayo de 2026

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TRIBUNALES

La Justicia desestima la denuncia contra dos periodistas por el uso de lentes inteligentes en Casa Rosada

La fiscalía consideró que el informe grabado por Luciana Geuna e Ignacio Salerno no puso en riesgo la seguridad nacional ni reveló secretos de Estado.

La fiscalía solicitó de manera formal el archivo de la denuncia presentada por la Casa Militar contra los periodistas Luciana Geuna, Ignacio Salerno y la señal de noticias TN

El dictamen surge tras la investigación de un informe periodístico grabado en el interior de la Casa Rosada mediante el uso de lentes inteligentes

Según el Ministerio Público, no se logró acreditar que la difusión de las imágenes constituyera una vulneración a la inteligencia estatal o una violación de secretos políticos o militares.

Los fundamentos del fallo

La justicia sostuvo que el material audiovisual obtenido no representa una amenaza para las instituciones. 

En el dictamen se remarcó que las imágenes mostraban sectores comunes y de tránsito del edificio gubernamental.

"La justicia sostuvo que no hubo revelación de secretos políticos ni militares que las imágenes mostraban pasillos y espacios generales del edificio -muchos ya disponibles públicamente- y que no se acreditó ningún riesgo concreto para la seguridad nacional", detalló la periodista Martina Garbarz a través de sus redes sociales.

Sin pruebas de riesgo concreto

El eje de la resolución se centró en la inexistencia de un peligro real derivado de la grabación. Al tratarse de espacios que, en su gran mayoría, ya cuentan con registros públicos previos, el uso de tecnología de grabación discreta por parte del equipo de TN no fue considerado un delito.

De esta manera, la fiscalía desestimó la acusación de la Casa Militar, que inicialmente señalaba una presunta infracción a los protocolos de seguridad de la sede del Poder Ejecutivo en Buenos Aires.

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