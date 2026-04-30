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Jueves, 30 de abril de 2026

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Presentan un proyecto de ley para establecer Salas de Periodistas en Casa Rosada, el Congreso y la Corte

La iniciativa busca impedir las revocaciones masivas de acreditaciones y asegurar espacios de trabajo permanentes para periodistas con el fin de garantizar la transparencia.

La senadora Carolina Moisés, en su carácter de titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, impulsó un proyecto de ley para crear Salas de Prensa Institucionales permanentes en áreas clave. 

El proyecto cuenta con el acompañamiento de los legisladores Guillermo Andrada y Sandra Mendoza. La propuesta estipula que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial deben garantizar áreas físicas específicas para la labor de profesionales acreditados en sus sedes centrales. 

Esto abarca Casa Rosada, el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con el texto presentado, estas dependencias deben mantener un funcionamiento ininterrumpido.

La iniciativa incluye al Congreso de la Nación, Casa Rosada y la Corte Suprema.
La iniciativa incluye al Congreso de la Nación, Casa Rosada y la Corte Suprema.

La normativa prohíbe explícitamente que estos espacios sean sustituidos por plataformas virtuales o relocalizados en establecimientos fuera de las sedes oficiales. 

El marco regulatorio propuesto aborda además la gestión de las acreditaciones de prensa para evitar procedimientos discrecionales. En este sentido, se veda la posibilidad de ejecutar revocaciones masivas de permisos de acceso a los edificios gubernamentales. La iniciativa establece que cualquier restricción al acceso periodístico debe ser de carácter individual y contar con una fundamentación.

Asimismo, tales decisiones administrativas quedarían sujetas a una eventual revisión por parte del Poder Judicial. 

Sobre la arbitrariedad en el acceso, Moisés afirmó: "Cuando el poder decide quién puede preguntar y quién no, deja de informar y empieza a ocultar. Este proyecto viene a poner un límite claro a la discrecionalidad". 

El texto presentado por la senadora surge tras la medida de Gobierno que resultó en la quita de acreditaciones en la Casa Rosada. El proyecto busca encuadrar la labor de prensa dentro de las garantías de acceso a la información pública y la libertad de expresión. 

La senadora manifestó que "no puede haber democracia con periodistas afuera y gobiernos a puertas cerradas". Sostuvo a su vez que la existencia de estas áreas debe ser un deber estatal y no un beneficio otorgado de forma discrecional. 

Para los autores de la norma, la presencia de la prensa dentro de las instituciones es una herramienta de control sobre la gestión de los asuntos públicos. Se argumenta que la infraestructura institucional es un requisito para el ejercicio efectivo de la transparencia. 

Por último, Moisés subrayó la importancia del acceso directo a las fuentes oficiales: "Sin Salas de Periodistas dentro del Estado no hay acceso real a la información. Y sin información pública, no hay democracia posible"

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