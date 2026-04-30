Argentina se apoyó en el Tesoro de Estados Unidos para cancelar intereses con el FMI

El Gobierno nacional concretó este jueves una compra de Derechos Especiales de Giro (DEG) al Tesoro de los Estados Unidos para afrontar un vencimiento de deuda.

La operación tiene como fin cubrir el pago de USD 819 millones en concepto de intereses ante el FMI, que vence formalmente el día de mañana.

Detalles de la ingeniería financiera

La transacción no representa un nuevo préstamo para el país, sino una operación de compraventa directa de activos.

Según fuentes oficiales, este mecanismo no genera deuda adicional ni requiere la activación del swap de monedas.

Es la tercera ocasión en menos de doce meses que Argentina recurre al Tesoro de los Estados Unidos para obtener los DEGs, considerados la "moneda" del FMI.

Este activo de reserva internacional permite a los países miembros complementar sus reservas oficiales.

Dado que Estados Unidos administra una de las cuotas más grandes de estos activos a nivel global, se ha consolidado como un proveedor de liquidez para que el equipo económico argentino evite atrasos en el calendario de pagos.

Impacto en las reservas y desembolsos pendientes

La ejecución de este pago impactará de forma inmediata en el nivel de reservas del BCRA.

No obstante, el Ministerio de Economía proyecta compensar esta salida durante el mes de mayo. Actualmente, el país aguarda que el directorio del FMI formalice la aprobación de la segunda revisión del acuerdo técnico.

De cumplirse los plazos previstos, el organismo multilateral liberará un desembolso de USD 1.000 millones en DEGs.

Este ingreso permitiría recomponer la liquidez del Banco Central tras el cumplimiento de las obligaciones de esta semana, manteniendo la dinámica de pagos acordada en el programa vigente.