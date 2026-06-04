El Gobierno se encamina a cumplir la meta de reservas del FMI por primera vez desde que asumió Milei

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó el 100% de su meta anual de compra de reservas para 2026, tras adquirir USD 43 millones el miércoles. Desde el inicio del año, la entidad sumó USD 10.020 millones mediante operaciones dentro y fuera del mercado cambiario, en el marco del nuevo esquema monetario vigente. La racha positiva incluyó 100 ruedas consecutivas con saldo favorable -con la única excepción del 2 de enero-, y la compra más alta del período se registró el 10 de abril, con una operación de USD 457 millones.

El dato más relevante, sin embargo, es el que proyectan los analistas privados: según la consultora 1816, el BCRA no solo alcanzó la meta anual anticipadamente, sino que también sobrecumplió el objetivo de reservas pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para fin de junio en aproximadamente USD 2.000 millones, incluso después del pago del bono BP26 de esta semana.

La diferencia con 2025

El contraste con el año anterior es marcado. Argentina incumplió la meta de reservas de 2025 por USD 10.500 millones, lo que obligó al FMI a conceder dos waivers consecutivos y a ajustar a la baja los objetivos para 2026. Pese a ese recorte, la meta de acumular USD 8.000 millones durante este año se presentaba como un desafío concreto. Con los números actuales, 1816 la describe como "muy cumplible".

Las proyecciones oficiales para 2026 situaban el saldo neto de compras entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, en función de la disponibilidad de divisas y la demanda de pesos. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, había advertido que "la dinámica de estos factores será determinante para cumplir las metas anuales".

El horizonte del segundo semestre

De cara a los próximos meses, el equipo económico apunta a consolidar la acumulación de reservas. En julio se conocerán los mecanismos de financiamiento -garantías con organismos internacionales y préstamos con bancos- para hacer frente al pago de USD 4.200 millones a bonistas.

El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, señaló durante un evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que "a medida que progresa el año, es de esperar que la acumulación de reservas se alinee con las compras que lleva a cabo el Banco Central". Werning destacó además que el Tesoro prioriza "las fuentes de financiamiento más baratas, aprovechando la repatriación de ahorro en dólares de argentinos y las operaciones con garantías de organismos".

Si las proyecciones se sostienen, Argentina cerraría diciembre sin necesitar un nuevo waiver del FMI, algo que no ocurre desde hace años.