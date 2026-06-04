El FMI elogió el programa económico de Argentina pero insistió con las reformas tributaria y previsional

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió este jueves el programa económico del Gobierno de Javier Milei, pero insistió con la necesidad de avanzar en las reformas tributaria y previsional, a las que calificó como "indispensables".

Lo hizo a través de su portavoz, Julie Kozack, quien destacó el "progreso significativo" concretado por la administración libertaria en la estabilización de la economía argentina.

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

La vocera del FMI brindó una conferencia de prensa en la sede central del organismo, situada en Washington, Estados Unidos. Al iniciar el contacto con los periodistas, dijo que quería "reconocer realmente el progreso significativo que se logró en la estabilización de la economía de Argentina durante los últimos dos años y medio".

Asimismo, la portavoz del organismo multilateral de crédito puntualizó que "la inflación anual cayó alrededor del 200% a finales de 2023 al 30% en la actualidad".

Kozack habló luego de "la pobreza que cayó de más del 50% a menos del 30%" y sostuvo que ese proceso fue "respaldado por una mejora en la asistencia social".

La vocera del FMI recordó luego que, desde el inicio de este año, aumentó la compra de dólares por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Detalló que "la posición neta de reservas de Argentina creció por encima de 7.000 millones de dólares".

"Esto significa que ya están cerca de llegar a la meta de fin de este año", resaltó y consideró que esta cifra refleja un balance comercial y un flujo de capitales "mucho mejor que lo anticipado".

La insistencia sobre las reformas tributaria y jubilatoria

En relación con las reformas tributaria y jubilatoria, Kozack aseveró que son "indispensables" pero aseguró que las autoridades del Gobierno de Milei "están plenamente comprometidas con su ancla fiscal".

Agregó que en la administración libertaria tienen previsto "seguir fortaleciendo, con el paso del tiempo, los marcos tributarios, de pensiones y fiscales".