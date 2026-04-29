Adorni: "no cometí ningún delito"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se tomó media hora más de lo establecido en el orden del día para su alocución inicial, para hacer una encendida y furiosa defensa respecto de todas las acusaciones que lo señalan desde el Poder Judicial, por dádivas y enriquecimiento ilícito.

Adorni insistió en que sus viajes vacacionales son "personales" y no tiene que responder por ellos. Sin embargo, la Justicia no pone en cuestión si los mismos son personales o públicos, sino el origen de los fondos con los cuales los financió, y a ese respecto, solo indicó que su declaración jurada esta presentada y que no esta vencido el plazo para la de este año, algo que ya había mencionado.

Respecto de la casa del country Indio Cuá, que adquirió durante su rol de funcionario público, sugirió que la misma se encuentra declarada en el Anexo Reservado de su declaración jurada, dado que está a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, y que ese Anexo es "confidencial". Al respecto, no aportó nada nuevo, de hecho se supo hace poco que en la presentación original la casa no figuraba y se la incorporó hace unos días, luego de que estalló el escándalo.

En relación al vínculo entre Marcelo Grandío su amigo y quien solventó sus viajes en avión privado a Punta del Este, y la Televisión Pública, el jefe de Gabinete hizo una curiosa afirmación, que es que "no existen contratos entre Grandío y la Televisión Pública, ni tampoco con Im House (la productora del periodista)". Dicha afirmación generó algunas dudas, porque si no existe contrato alguno, Grandío puso al aire cuatro programas en el canal estatal sin ningún instrumento legal como respaldo, algo que podría encerrar un delito de mayor magnitud todavía que las dádivas hoy imputadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Por otro lado, Adorni aseguró que "no hay contratos entre mi cónyuge y el Estado Nacional" y eso en principio sería cierto, el vínculo que surge de la propia página web de Angeletti es un vínculo con empresas proveedoras del Estado.

El jefe de Gabinete remató su discurso con énfasis: "no cometí ningún delito y voy a probarlo", espetó. Que así sea.