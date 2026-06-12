Javier Milei analiza si va a Rosario para el acto por el Día de la Bandera el 20 de junio



La Casa Rosada todavía no lo da por confirmado pero hay preparativos de seguridad y protocolo por si el presidente de la Nación, Javier Milei, define este año irá a la ciudad de Rosario para el acto oficial del 20 de junio por el Día de la Bandera al que fue invitado por el gobernador Maximiliano Pullaro.

En tanto, no hay compromisos del Jefe de Estado todavía por la conmemoración del General Martín Miguel de Güemes, cuyo paso a la inmortalidad se recuerda cada 17 de junio, aunque el feriado se trasladó esta vez al lunes 15.

Si Milei decide viajar a Santa Fe para el 20 por el Día de la Bandera será su regreso a Rosario después del faltazo del 2024, cuando celebró la fecha patria en el Campo Argentino de Polo, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Día de la Bandera del 2024, cuando celebró la fecha patria en el Campo Argentino de Polo.

Pero ya son tiempos en los que la Casa Rosada evalúa acuerdos de cara a la reforma electoral que busca aprobar para que rija en 2027, cuando Milei buscará la relección. Por eso puede que este año el líder de La Libertad Avanza decida asistir a una de las provincias mas pobladas del país, donde tradicionalmente se realiza el acto oficial por el Día de la Bandera.

Mientras el gobierno nacional atraviesa la crisis de confianza desatada por la investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en los últimos días en la provincia de Santa Fe hubo fuertes movimientos políticos de uno los aliados clave.

Mauricio Macri visito a Pullaro en Santa Fe.

Pullaro recibió en la capital provincial al expresidente de la Nación y fundador del PRO, Mauricio Macri, quien sumó Santa Fe a su gira federal antes de viajar por el Mundial de Futbol.

Se mostraron con otros dirigentes locales y del PRO en las obras que se realizan en el Estadio Multipropósito que se construye en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD).

El PRO presiona a Milei para que corra a Adorni

Tras la presentación de la declaración jurada que realizo Adorni y con Macri ya en el exterior del país, el partido amarillo presiono a Milei para que desplace a Adorni.

"Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni". Así fue el breve pero contundente mensaje en la red social X del partido que lidera Macri, mientras los diputados y senadores amarillos definen postura para el pedido de interpelación en el Congreso al jefe de Gabinete.